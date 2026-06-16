Neymar vuelve a entrenar y acelera su recuperación

Parece que es cuestión de días para que Neymar regrese a los terrenos de juego.

Este martes, el astro brasileño volvió a los entrenamientos y regresó a la actividad por primera vez desde que se unió a la selección de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Sin embargo, aunque entrenó con la pentacampeona del mundo, el casa "10" del Santos de Brasil todavía no se encuentra en plena forma, por lo que principalmente realizó trabajo de acondicionamiento físico en el campamento de entrenamiento de Brasil en Nueva York.

Estas son buenas noticias tanto para Brasil como para el propio Neymar, pues este lunes "Ney" se sometió a pruebas en el gemelo derecho para determinar el avance de la lesión que sufrió mientras jugaba con Santos el pasado 17 de mayo.

Pese a esto, el astro brasileño no se ha incorporado al resto del plantel en sesiones completas de entrenamiento durante la preparación del equipo, por lo que no se espera que juegue en el partido contra Haití de este viernes en Filadelfia.

Los brasileños, cinco veces campeones del Mundial, comenzaron el torneo con un empate 1-1 ante Marruecos el pasado sábado en el Grupo C.

En Brasil hubo un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en casa en 2014, debía haber sido convocado para el torneo por el entrenador Carlo Ancelotti.

Tras el entrenamiento del martes, Neymar se quedó en el campo y posó para fotos con su pareja y sus hijas.

Comentarios