'Estoy 100% listo': Dembélé del PSG para la final de la Champions

El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, disipó las dudas sobre su estado físico y confirmó que se encuentra al "100% y con muchas ganas" para encarar la final de la Liga de Campeones este sábado ante el Arsenal.

El actual poseedor del Balón de Oro encendió las alarmas en el club parisino tras abandonar por lesión el terreno de juego el pasado 17 de mayo durante el derbi liguero contra el Paris FC.

A pesar del temor inicial por una dolencia en la pantorrilla, el atacante francés se reintegró por completo a los entrenamientos grupales esta semana. Todo apunta a que formará parte de la alineación titular con la que los campeones defensores buscarán la gloria continental en Budapest.

"No tenía miedo de perderme la final. Paré en cuanto sentí la molestia", afirmó el jugador en rueda de prensa desde el Puskas Arena.

Por otra parte, el cuerpo técnico liderado por Luis Enrique mantiene bajo evaluación al lateral derecho Achraf Hakimi. El defensor de vocación ofensiva no ha tenido actividad oficial desde el 28 de abril debido a una lesión muscular sufrida ante el Bayern Múnich, aunque su reciente incorporación a las prácticas y su llamado con Marruecos para la Copa del Mundo abren la posibilidad de su retorno.

Dembélé admitió que el camino del PSG ha sido sumamente desgastante debido al apretado calendario internacional, consecuencia directa de su participación en la final del Mundial de Clubes el verano pasado, un factor que recortó drásticamente el periodo de descanso de la plantilla.

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