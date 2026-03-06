Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_06_at_1_01_38_AM_7c96327b44
Deportes

Todo listo para el Clásico Regio 142 entre Tigres y Rayados

Según estadísticas en el Clásico Regio se anotan más goles, en comparación a la edición nacional entre América y Guadalajara

  • 06
  • Marzo
    2026

Si existe un derbi en la Primera División del futbol mexicano al cual se le pueda llamar superclásico ¡Es al regiomontano! Y es que el duelo entre Tigres y Rayados es más “explosivo” que el llamado Clásico Nacional entre Chivas y América.

Al considerar los últimos 10 duelos entre cada uno en Liga MX, en fase regular y Liguilla, se han anotado más goles en las batallas del conjunto de la UANL y el Monterrey que en el cotejo entre el Rebaño Sagrado y las Águilas… al considerar fase regular y Liguilla.

En los recientes 10 Clásicos Regios se han marcado 29 goles: 15 de “La U” y 14 de La Pandilla… con promedio de 2.9 tantos por cotejo.

En los últimos 10 derbis entre los Rojiblancos y los de Coapa han anotado 15 dianas: nueve de los capitalinos y seis de los tapatíos…   Para promediar 1.5 tantos por desafío.

En la decena de juegos entre los cuadros de Nuevo León hubo dos con seis goles cada uno: un 3-3 en la Jornada 15 de la fase regular del Torneo Clausura 2024, el 13 de abril de 2024 en el “Gigante” de acero, y un 4-2 a favor de los albiazules en el mismo escenario, pero en la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Apertura 2024, el 19 de octubre de 2024.

Mientras que en esta cadena de cotejos de Chivas y América hubo dos juegos con cuatro goles cada uno: en la Vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2023, un 3-1 a favor del Rebaño Sagrado en el Estadio Azteca, el 21 de mayo de 2023, y en la Fecha 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2023, un 4-0 en favor de los azulcremas en el Estadio Azteca, el 16 de septiembre de 2023.

CLÁSICO REGIO

Estos son los 10 recientes partidos oficiales que se han celebrado en el Clásico Regio entre Tigres y Rayados en Liga MX, al considerar fase regular y Liguilla.

TorneoFechaResultado
Clausura 202312Tigres 0-1 Rayados
Clausura 2023Semifinal IdaTigres 1-1 Rayados
Clausura 2023Semifinal VueltaRayados 0-1 Tigres
Apertura 20239Tigres 3-0 Rayados
Clausura 202415Rayados 3-3 Tigres
Clausura 2024Cuartos IdaTigres 1-2 Rayados
Clausura 2024Cuartos VueltaRayados 1-1 Tigres
Apertura 202412Rayados 4-2 Tigres
Clausura 202515Tigres 2-1 Rayados
Apertura 202516Rayados 1-1 Tigres
Total de goles: 29 | Tigres: 15 | Rayados: 14

CLÁSICO NACIONAL

Estos son los 10 recientes partidos oficiales que se han celebrado en el Clásico entre Chivas y América en Liga MX, al considerar fase regular y Liguilla:

TorneoFechaResultado
Clausura 2023Semifinal IdaChivas 0-1 América
Clausura 2023Semifinal VueltaAmérica 1-3 Chivas
Apertura 20238América 4-0 Chivas
Clausura 202412Chivas 0-0 América
Clausura 2024Semifinal IdaChivas 0-0 América
Clausura 2024Semifinal VueltaAmérica 1-0 Chivas
Apertura 20247América 1-0 Chivas
Clausura 202511Chivas 0-0 América
Apertura 20258América 1-2 Chivas
Clausura 20266Chivas 1-0 América
Total de goles: 15 | América: 9 | Chivas: 6

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_mexico_vs_islandia_1a1a001102
Juego México-Islandia no cambiaría de sede tras hechos violentos
hormiga_gonzalez_2026_19193836e7
Chivas se impone en el Clásico Nacional y derrota al Club América
la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_kristy_noem_76b92bcf0e
Sheinbaum asegura coordinación con EUA tras salida de Kristi Noem
harfuch_rancho_izaguirre_ff63f82d02
Suman 47 detenidos por caso de Rancho Izaguirre: Harfuch
plan_kukulkan_mundial_harfuch_9b4b0361f3
Anuncia Harfuch Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×