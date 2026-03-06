Todo listo para el Clásico Regio 142 entre Tigres y Rayados
Según estadísticas en el Clásico Regio se anotan más goles, en comparación a la edición nacional entre América y Guadalajara
Si existe un derbi en la Primera División del futbol mexicano al cual se le pueda llamar superclásico ¡Es al regiomontano! Y es que el duelo entre Tigres y Rayados es más “explosivo” que el llamado Clásico Nacional entre Chivas y América.
Al considerar los últimos 10 duelos entre cada uno en Liga MX, en fase regular y Liguilla, se han anotado más goles en las batallas del conjunto de la UANL y el Monterrey que en el cotejo entre el Rebaño Sagrado y las Águilas… al considerar fase regular y Liguilla.
En los recientes 10 Clásicos Regios se han marcado 29 goles: 15 de “La U” y 14 de La Pandilla… con promedio de 2.9 tantos por cotejo.
En los últimos 10 derbis entre los Rojiblancos y los de Coapa han anotado 15 dianas: nueve de los capitalinos y seis de los tapatíos… Para promediar 1.5 tantos por desafío.
En la decena de juegos entre los cuadros de Nuevo León hubo dos con seis goles cada uno: un 3-3 en la Jornada 15 de la fase regular del Torneo Clausura 2024, el 13 de abril de 2024 en el “Gigante” de acero, y un 4-2 a favor de los albiazules en el mismo escenario, pero en la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Apertura 2024, el 19 de octubre de 2024.
Mientras que en esta cadena de cotejos de Chivas y América hubo dos juegos con cuatro goles cada uno: en la Vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2023, un 3-1 a favor del Rebaño Sagrado en el Estadio Azteca, el 21 de mayo de 2023, y en la Fecha 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2023, un 4-0 en favor de los azulcremas en el Estadio Azteca, el 16 de septiembre de 2023.
CLÁSICO REGIO
Estos son los 10 recientes partidos oficiales que se han celebrado en el Clásico Regio entre Tigres y Rayados en Liga MX, al considerar fase regular y Liguilla.
|Torneo
|Fecha
|Resultado
|Clausura 2023
|12
|Tigres 0-1 Rayados
|Clausura 2023
|Semifinal Ida
|Tigres 1-1 Rayados
|Clausura 2023
|Semifinal Vuelta
|Rayados 0-1 Tigres
|Apertura 2023
|9
|Tigres 3-0 Rayados
|Clausura 2024
|15
|Rayados 3-3 Tigres
|Clausura 2024
|Cuartos Ida
|Tigres 1-2 Rayados
|Clausura 2024
|Cuartos Vuelta
|Rayados 1-1 Tigres
|Apertura 2024
|12
|Rayados 4-2 Tigres
|Clausura 2025
|15
|Tigres 2-1 Rayados
|Apertura 2025
|16
|Rayados 1-1 Tigres
|Total de goles: 29 | Tigres: 15 | Rayados: 14
CLÁSICO NACIONAL
Estos son los 10 recientes partidos oficiales que se han celebrado en el Clásico entre Chivas y América en Liga MX, al considerar fase regular y Liguilla:
|Torneo
|Fecha
|Resultado
|Clausura 2023
|Semifinal Ida
|Chivas 0-1 América
|Clausura 2023
|Semifinal Vuelta
|América 1-3 Chivas
|Apertura 2023
|8
|América 4-0 Chivas
|Clausura 2024
|12
|Chivas 0-0 América
|Clausura 2024
|Semifinal Ida
|Chivas 0-0 América
|Clausura 2024
|Semifinal Vuelta
|América 1-0 Chivas
|Apertura 2024
|7
|América 1-0 Chivas
|Clausura 2025
|11
|Chivas 0-0 América
|Apertura 2025
|8
|América 1-2 Chivas
|Clausura 2026
|6
|Chivas 1-0 América
|Total de goles: 15 | América: 9 | Chivas: 6
