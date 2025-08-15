Cerrar X
Deportes

Liverpool ficha al joven defensor italiano Giovanni Leoni

El internacional Sub 19 de Italia, Giovanni Leoni de 18 años, quedó atado por los Reds con un contrato de seis años por $26 millones de libras más variables

  • 15
  • Agosto
    2025

El gasto de Liverpool este mercado de pases superó las $300 millones de libras ($400 millones de dólares) tras completar este viernes el fichaje de Giovanni Leoni, un defensor de 18 años, procedente de Parma.

El internacional Sub 19 de Italia quedó atado por los Reds con un contrato de seis años por $26 millones de libras más variables. Estaría en Anfield para el partido inaugural de la Liga Premier contra Bournemouth este viernes por la noche.

Leoni jugó anteriormente para Padova y Sampdoria. Se incorporó a Parma hace un año y causó una buena impresión.

El capitán Virgil van Dijk e Ibrahima Konate son los dos defensores centrales titulares, y Leoni competirá con Joe Gomez para recibir minutos.

“Porque es uno de los mejores clubes del mundo, no es posible decir no a este club”, dijo Leoni, citado en la web de Liverpool. “Estoy muy honrado. Estaba muy feliz (por el interés de Liverpool). Cuando vi esto dije, ‘wow, esto es una locura’”.

Liverpool también sigue interesado en Marc Guehi, zaguero central de Crystal Palace, aunque las discusiones se han estancado debido al monto de la ficha por un jugador que entra al último año de su contrato.

A pesar de haber fichado a ocho nuevos jugadores, Liverpool ha recuperado casi $200 millones de libras en ventas tras las salidas de Luis Díaz, Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Caoihmhin Kelleher, Tyler Morton y Nat Phillips.


