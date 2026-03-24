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Anuncia Mohamed Salah que deja el Liverpool a final de temporada

El delantero confirmó la decisión a través de las redes sociales con un mensaje dirigido a la afición, poniendo fin a una etapa de nueve años en los 'reds'

  • 24
  • Marzo
    2026

El delantero egipcio, Mohamed Salah, anunció que dejará el Liverpool al término de la presente temporada y pondrá fin a una etapa de nueve años en la que se ha convertido en uno de los grandes iconos del club inglés y en el tercer máximo goleador de la entidad.

El propio jugador confirmó la decisión a través de las redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a la afición: "Hola a todos, por desgracia ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada".

Desde su llegada en 2017 procedente del Roma, Salah ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles y repartido 119 asistencias, cifras que le sitúan como el tercer máximo goleador histórico del club inglés.

El egipcio conquistó dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Liverpool, consolidándose como una de las grandes leyendas del club.

"Ganamos los títulos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de mi vida. Quiero dar las gracias a todos los que han sido parte de este club durante mi etapa. No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré su apoyo", expresó el delantero.

Salah, de 33 años y con contrato hasta junio de 2027, destacó el vínculo creado durante su etapa en Anfield: "Nunca imaginé lo profundamente que este club, esta ciudad y su gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de futbol, es una pasión, una historia, un espíritu que no puedo explicar con palabras".

"Marcharse nunca es fácil. Siempre seré uno de vosotros y este club siempre será mi hogar. Gracias por todo. Por ustedes, nunca caminaré solo", añadió en su mensaje.

 


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