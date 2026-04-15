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¡Dura baja para Francia! Hugo Ekitike se pierde el Mundial 2026

El delantero francés sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles durante el duelo entre Liverpool y PSG, lo que lo dejará fuera entre nueve y doce meses

  • 15
  • Abril
    2026

El delantero francés Hugo Ekitike encendió las alarmas en Europa tras sufrir una ruptura en el tendón de Aquiles de su pie derecho, lesión que lo dejará fuera de actividad entre nueve y doce meses, descartándolo prácticamente de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante del Liverpool FC abandonó el terreno de juego en camilla al minuto 27 del duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain, disputado en Anfield.

De acuerdo con información, 

el club inglés ya trabaja en el proceso quirúrgico y de rehabilitación del exjugador del Eintracht Frankfurt, cuyo tiempo de recuperación oscila entre nueve y doce meses.

Tras la acción, el futbolista fue atendido por el cuerpo médico y rápidamente se determinó que no podía continuar, siendo sustituido por Mohamed Salah.

El técnico de los “Reds”, Arne Slot, no ocultó su preocupación tras el encuentro:

“No tiene buena pinta. Se ve realmente mal, aunque me resulta difícil precisar cuán grave es”.

Golpe duro para Francia y Liverpool

La lesión representa un golpe significativo tanto para el Liverpool como para la Selección de Francia, que pierde a uno de sus atacantes en mejor momento a solo semanas del Mundial.

Ekitike había sido pieza clave en la temporada, acumulando 19 goles entre club y selección, incluyendo una anotación reciente en la victoria de Francia por 2-1 ante Brasil.

Su compañero Ibrahima Konaté expresó su preocupación tras el partido:

“Creo que es grave… con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, esta situación resulta sumamente difícil para él”.

Liverpool pierde a su tridente ofensivo

La baja del delantero también impacta en la planificación del Liverpool, que difícilmente podrá volver a contar con su tridente ofensivo titular en lo que resta de la temporada.

Slot explicó que apenas habían podido sumar minutos juntos con Florian Wirtz, Alexander Isak y Ekitike, una combinación que prometía ser determinante.

“Me sorprendería que lográramos añadir más minutos a esa combinación en lo que queda de temporada”, reconoció el estratega.

PSG avanza y deja más lesionados

En lo deportivo, el Liverpool no logró revertir la desventaja de la ida y cayó 2-0 en Anfield, resultado que permitió al PSG avanzar con un global de 4-0 gracias a un doblete de Ousmane Dembélé.

El partido también dejó otras preocupaciones físicas, como la salida de Nuno Mendes antes del descanso y la lesión de Désiré Doué, quien abandonó el campo cojeando en la segunda mitad.


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