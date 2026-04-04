Manchester City golea al Liverpool 4-0 y avanza en la FA Cup

El Manchester City firmó una actuación demoledora en el Etihad Stadium al imponerse 4-0 al Liverpool, resultado que le permitió sellar su pase a las semifinales de la Copa FA y establecer un nuevo récord en el torneo. El conjunto inglés fue ampliamente superior y encontró en Erling Haaland a su principal figura.

El delantero noruego marcó un triplete en un lapso de apenas 18 minutos, suficiente para desarmar a un Liverpool que no logró sostener el ritmo del encuentro y que terminó desbordado en todas sus líneas.

Haaland lidera una exhibición ofensiva

El primer gol llegó al minuto 39, cuando Haaland convirtió desde el punto penal tras una falta en el área. Ya en el tiempo agregado de la primera mitad, el atacante apareció nuevamente para rematar de cabeza un centro de Antoine Semenyo y ampliar la ventaja.

En el complemento, el City mantuvo la presión alta y encontró el tercer gol al 50’, obra de Antoine Semenyo, quien aprovechó los espacios dejados por la defensa rival. Apenas siete minutos después, Haaland cerró su actuación empujando el balón a la red tras un rebote en el travesaño, firmando así su primer triplete de la temporada.

Tras el encuentro, el cuerpo técnico encabezado en el banquillo por Pep Lijnders, quien sustituyó a Pep Guardiola por suspensión, no escatimó en elogios hacia el delantero, al describirlo como una “máquina” por su capacidad goleadora.

Liverpool falla y agrava su crisis

El Liverpool tuvo oportunidades para meterse en el partido, pero careció de contundencia. La más clara llegó al minuto 64, cuando Mohamed Salah falló un penal que fue atajado por el arquero James Trafford, en una acción que terminó por reflejar el complicado momento del equipo.

La derrota incrementa la presión sobre el técnico Arne Slot, mientras el equipo atraviesa una etapa de incertidumbre. Incluso, varios aficionados abandonaron el estadio antes del silbatazo final tras el cuarto gol del City.

“El espíritu de lucha no estuvo lo suficientemente presente”, reconoció el mediocampista Dominik Szoboszlai tras el partido, evidenciando la autocrítica dentro del vestidor.

Un City de récord rumbo a Wembley

Con este resultado, el Manchester City alcanzó su octava semifinal consecutiva en la Copa FA, estableciendo un nuevo récord en la competición. Además, sumó su victoria número 18 seguida como local en este torneo, una racha que se mantiene desde 2017.

El equipo regresará a Wembley más adelante este mes en busca de un nuevo título, apenas semanas después de haber conquistado la Copa de la Liga inglesa tras vencer al Arsenal en la final.

“Este club tiene que ganar trofeos”, afirmó Haaland, dejando claro el objetivo de un equipo que sigue marcando época en el futbol inglés.

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