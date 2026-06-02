Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
suadafrica_llegada_mexico_17b2e0dc44
Deportes

Llega a México la selección de Sudáfrica; concentran en Pachuca

Los Bafana Bafana ya están en México para iniciar su concentración de cara al partido de inauguración del Mundial ante la selección azteca

  • 02
  • Junio
    2026

La selección de Sudáfrica aterrizó durante esta madrugada de martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para iniciar su concentración con miras a su debut en el Mundial.

El representante africano arribó alrededor de las 04:00 horas, siendo de los primeros combinados en pisar territorio azteca.

La escuadra dirigida por el belga Hugo Broos viajó en vuelo directo procedente de su país a bordo de un Boeing de la línea Omni Air International.

Los Bafana Bafana partieron desde Johannesburgo con un día de retraso debido a problemas en la tramitación de visas para ingresar a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

Aunque finalmente los jugadores y la mayoría del cuerpo técnico lograron obtener la documentación necesaria para viajar, el entrenador asistente Helman Mkhalele quedó fuera de la delegación luego de que las autoridades estadounidenses no aprobaran inicialmente su visa.

El contratiempo obligó a modificar la agenda del combinado africano a pocos días de su debut mundialista.

suadafrica-llegada-mexico1.jpeg

Foto: El Sol de Hidalgo

Concentran en Pachuca 

La delegación salió escoltada de la terminal aérea bajo un fuerte dospisitio de seguridad rumbo a la ciudad de Pachuca, lugar en donde tendrán su campamento de concentración en la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

Se tiene previsto la disputa de un partido amistoso frente a Jamaica el próximo viernes como parte de su preparación final.

Partido de inauguración y juego en Monterrey

Sudáfrica disputará su primera Copa Mundial de la FIFA desde 2010, cuando organizó el torneo en su territorio.

Los africanos forman parte del Grupo A y abrirán su participación enfrentando al anfitrión México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Posteriormente jugarán ante República Checa en Atlanta y cerrarán la fase de grupos contra Corea del Sur en Monterrey el 24 de junio.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26154053674884_b8695c7d48
Spurs y Knicks, listos para unas Finales inéditas
deportes_mexico_db9b53e84e
México tendría 4 bajas para el juego ante Sudáfrica
deportes_congo_2f87000179
Cancelan amistoso de RD Congo por preocupaciones de ébola
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
escena_scary_movie_ae4913703d
'Scary Movie 6' promete burlarse de todo en Hollywood
nl_fan_fest_presentacion_ade9f11449
Encenderá el fútbol 39 días de fiesta en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×