Sudafrica llega a Monterrey para su juego ante Corea del Sur

Los 'Bafana Bafana' arribaron a su hotel de concentración sobre la avenida Fundadores para prepararse para su encuentro de este miércoles ante Corea del Sur

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La selección de Sudáfrica ya se encuentra en tierras regias para encarar su compromiso ante Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos del Mundial.

El conjunto dirigido por el estratega belga Hugo Broos arribó este lunes al hotel de concentración ubicado sobre la avenida Fundadores en San Pedro, donde permanecerá mientras prepara el encuentro de este miércoles.

La llegada del representativo africano generó expectativa entre aficionados que se dieron cita en las inmediaciones para intentar observar de cerca a los jugadores de los llamados "Bafana Bafana".

"Tenemos mucha expectativa; la verdad es que crecí viendo la selección sudafricana en la primaria, así que tengo muchas ganas de verlos jugar aquí en Monterrey", expresó Rubí.

Para recibir al equipo, se preparó una muestra de la cultura local con comida típica de la región y bailes folclóricos, en una bienvenida que buscó acercar a los visitantes a las tradiciones regiomontanas desde su llegada a la ciudad.

Además, se desplegó un amplio operativo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional para garantizar que el arribo del conjunto sudafricano se desarrollara sin contratiempos.

Entre los asistentes destacó la presencia de Papa Wawa, conocido por muchos aficionados como uno de los seguidores más emblemáticos de los Bafana Bafana, quien aseguró que existe gran entusiasmo de cara al encuentro.

"La expectativa es grande, se espera un gran juego y estamos muy felices de estar aquí. Vengo del futuro y sé que vamos a ganar. ¡Go Bafana Go!", comentó entre cánticos.

Así, del continente africano a la Sultana del Norte, Sudáfrica recibió un cálido abrazo regiomontano en una ciudad que continúa viviendo el ambiente mundialista y que ya se prepara para recibir otro duelo internacional en la cancha.