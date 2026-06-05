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Raúl Jiménez alcanza a Borgetti con 46 goles en México

El atacante llegó a la marca en el último partido de preparación rumbo al Mundial de 2026 y ahora se encuentra a sólo seis anotaciones de Javier Hernández

  • 05
  • Junio
    2026

El delantero del Fulham, Raúl Jiménez, alcanzó una de las marcas más importantes en la historia del Tricolor al igualar a Jared Borgetti como segundo máximo goleador histórico del combinado nacional.

El atacante mexicano firmó su anotación durante la victoria de México por 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Díez, en el último compromiso de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este tanto, Jiménez llegó a 46 goles con la camiseta nacional y se colocó a la par de Borgetti en una lista reservada para los grandes referentes ofensivos del futbol mexicano.

Un gol para la historia

La anotación cayó al minuto 57, cuando México dominaba el encuentro y generaba constantes llegadas sobre la portería serbia.

La jugada se originó tras una acción colectiva en ataque. Julián Quiñones sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste, pero el rebote quedó dentro del área y fue aprovechado por Jiménez, quien apareció en el lugar indicado para empujar el balón al fondo de las redes.

Más allá de ampliar la ventaja del conjunto mexicano, el gol tuvo un significado especial para el delantero, ya que le permitió alcanzar una marca que durante años parecía reservada para los máximos ídolos del Tricolor.

Los 46 goles de Raúl Jiménez igualan la cifra conseguida por Jared Borgetti, uno de los delanteros más emblemáticos en la historia de la Selección Mexicana.

Borgetti logró esa cantidad de anotaciones entre 1997 y 2008 y durante muchos años se mantuvo como el máximo artillero nacional hasta ser superado posteriormente por Javier Hernández.

Así marcha la tabla histórica de goleadores

Tras su anotación frente a Serbia, la lista de máximos goleadores de la Selección Mexicana quedó de la siguiente manera:

  • Javier Hernández – 52 goles
  • Jared Borgetti – 46 goles
  • Raúl Jiménez – 46 goles
  • Cuauhtémoc Blanco – 38 goles
  • Luis Hernández – 35 goles

Con este escenario, Jiménez se encuentra a únicamente seis anotaciones de alcanzar a Hernández y convertirse en el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez debutó con el Tricolor en 2013 y desde entonces ha sido parte de distintos procesos mundialistas y generaciones de futbolistas.

Sus goles han llegado en competencias oficiales y amistosos, incluyendo Copa Oro, eliminatorias mundialistas, partidos de preparación, Nations League y Copas del Mundo.

Su camino, sin embargo, no ha estado exento de dificultades.

En noviembre de 2020 sufrió una grave fractura de cráneo durante un partido de la Premier League con el Fulham, una lesión que puso en duda tanto su regreso a las canchas como la continuidad de su carrera profesional.

Pese a los pronósticos reservados, el atacante logró recuperarse, volver al máximo nivel competitivo y recuperar un lugar importante tanto en su club como en la Selección Mexicana.


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