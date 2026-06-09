Raúl Jiménez, cerca de volver a Wolves tras finalizar con Fulham

Tras concluir su vínculo con Fulham, Raúl Jímenez alcanzó un acuerdo para reincorporarse a los Wolves en una operación sin costo de transferencia.

De acuerdo con diversos reportes, el club inglés envió personal a México para cerrar los últimos detalles del acuerdo y realizar los exámenes médicos correspondientes.

Una vez superadas las pruebas, quedó encaminado el retorno del atacante al equipo de Molineux.

La operación permitirá a Jiménez volver al club donde vivió los mejores años de su carrera en Europa y donde se convirtió en una de las figuras más queridas por la afición.

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Cabe recordar que el delantero mexicano llegó al futbol inglés procedente del Benfica y rápidamente encontró su mejor versión con Wolverhampton.

Durante su primera etapa con los Wolves anotó 40 goles, cifra que lo mantiene como el máximo goleador de la institución desde la creación de la Premier League.

Su rendimiento lo convirtió en uno de los delanteros más destacados del campeonato inglés y en pieza clave del crecimiento deportivo que tuvo el club durante aquellos años.

Después de su salida recaló en Fulham, donde también dejó huella. Con el conjunto londinense marcó 28 goles en la máxima categoría y terminó ubicado entre los máximos anotadores de la historia reciente del club.

Una carrera histórica en Inglaterra

Entre Wolves y Fulham acumuló 68 goles en la Premier League, registro que lo coloca como el séptimo máximo goleador latinoamericano en la historia del torneo.

Además, presume una efectividad perfecta desde el punto penal, con 12 anotaciones en 12 intentos.

En cuanto a partidos disputados, el mexicano alcanzó 233 encuentros en Inglaterra: 135 con Wolverhampton y 98 con Fulham. Dicha cifra le permitió superar a Javier Hernández y convertirse en el futbolista mexicano con más apariciones en el balompié inglés.

Cabe mencionar que los Wolves descendieron a la Championship tras la temporada 2025-26 y buscan conformar una plantilla capaz de pelear por el ascenso inmediato a la Premier League.

También persigue marcas con la Selección Mexicana

Mientras define su futuro a nivel de clubes, Jiménez mantiene un papel importante con la Selección Mexicana.

En el amistoso frente a Serbia disputado en Toluca alcanzó los 46 goles con el Tricolor, igualando la marca de Jared Borgetti y acercándose al récord histórico de Javier Hernández, quien suma 52 anotaciones.

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Sin embargo, la FIFA reconoce oficialmente 45 tantos, debido a que uno de sus goles fue anotado ante Martinica, selección que no está afiliada al organismo rector del futbol mundial.

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