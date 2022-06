Lorenzo promete mentalidad ganadora en Colombia

El nuevo técnico de Colombia Néstor Lorenzo dejó en claro un par de cosas sobre su gestión. No quiere que la selección dependa en demasía de Luis Díaz. Tampoco pretende descartar a James Rodríguez.

Lorenzo fue presentado el martes como el técnico de un equipo que no pudo clasificarse a la Copa Mundial de Qatar este año luego de hacerlo dos veces seguidas con José Pekerman.

Precisamente, Lorenzo fue un colaborador de su compatriota argentino en un ciclo recordado por alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014, la mejor campaña de Colombia en un Mundial. A Pekerman no le fue renovado el contrato tras Rusia 2018, cuando Colombia quedó eliminada en octavos de final.

De 56 años, Lorenzo asume la dirección de Colombia tras dejar la conducción del club Melgar, actual puntero de la liga peruana.

El acuerdo que ha firmado con la Federación Colombiana de Fútbol es por cuatro años y el gran objetivo será llevar al seleccionado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Se prevé que debute en las fechas FIFA de septiembre.

Dirigido primero por el portugués Carlos Queiroz y luego por el nacional Reinaldo Rueda, Colombia quedó en el sexto puesto de la eliminatoria sudamericana, donde los cuatro primeros avanzaron directamente y el quinto entró a un repechaje intercontinental.

La eliminación de Colombia resultó sorpresiva para un plantel que contaba en sus filas con jugadores que cumplieron buenas temporadas en Europa, como en el caso de los delanteros Díaz de Liverpool y Rafael Santos Borré de Eintracht de Fráncfort.

Lorenzo alabó las virtudes de Díaz, pero subrayó que Colombia no puede girar exclusivamente en una individualidad.

"Díaz está pasando un momento excepcional, pero un grupo no se forma a través de un jugador cada uno con lo suyo y con su aporte", advirtió Lorenzo. "Hay referentes, pero esperemos encontrarlos, potenciarlos y que asuman su responsabilidad y que lleven a Colombia a lo mas alto".

James fue el máximo goleador en el Mundial de Brasil y seguido fichó con el Real Madrid, pero su carrera se ha atascado por culpas de lesiones y bajo rendimiento. Tras desvincularse del Everton inglés, el mediopunta acabó con el Al-Rayyan de la liga de Qatar.

Pero Lorenzo afirmó que cuenta con el jugador de 30 años en sus planes.

"La actualidad de James no me preocupa. Me preocupa que juegue", dijo Lorenzo. "No dejará de ser un buen jugador por estar uno o dos meses fuera de la cancha, tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la selección mientras yo esté".