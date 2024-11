Los Bears despiden al entrenador Matt Eberflus

Los Bears de Chicago despidieron al entrenador Matt Eberflus este viernes, un día después de que cometió un error con un tiempo fuera y que llevó a la derrota ante los Lions de Detroit.

El coordinador ofensivo Thomas Brown asumirá como entrenador interino, según un comunicado del equipo.

“Esta mañana le informamos a Matt de nuestra decisión de tomar un rumbo diferente en el liderazgo de nuestro equipo y la posición de entrenador principal”, dijo el gerente general de los Bears, Ryan Poles.

“Agradezco a Matt por su arduo trabajo, profesionalismo y dedicación a nuestra organización. Extendemos nuestra gratitud por su compromiso con los Chicago Bears y le deseamos lo mejor a él y a su familia en el futuro”.

Eberflus tuvo un registro de 14-32 en más de dos temporadas con los Bears, quienes cayeron a una marca de 4-8 con su sexta derrota consecutiva el jueves.

Los Bears comenzaron la temporada con la mira puesta en un lugar en los playoffs después de un cambio ofensivo, pero en este momento son últimos en la División Norte de la Conferencia Nacional.

El récord de 14-31 de Eberflus en dos temporadas y media se encuentra entre los peores en la historia de la franquicia fundadora de la NFL. Los únicos entrenadores de Chicago con marcas peores fueron John Fox (14-34 entre 2015 y 2017) y Abe Gibron (11-30-1 de 1972-74).

Los Bears pensaron que estaban en posición de ascender en su división después de combinar 10-24 en sus primeras dos temporadas bajo Eberflus y Poles. Revolucionaron su ofensiva, eligieron a Caleb Williams con la primera selección general, además de que firmaron al receptor Keenan Allen, seis veces elegido al Pro Bowl, de los Chargers de Los Ángeles.

Pero en lugar de ascender, los Bears se encuentran en un lugar familiar en el fondo de la división. Varias de sus derrotas en esa racha se decidieron en la última jugada. Los Bears llegaron a su semana de descanso con tres victorias consecutivas y un récord de 4-2. Pero fueron en picada desde entonces, con la gestión del juego de Eberflus y su control del vestuario bajo un escrutinio cada vez mayor con cada derrota.

Las cosas comenzaron a desmoronarse en la Semana 8 con la derrota en Washington con un touchdown de Hail Mary de Jayden Daniels. Entonces sus jugadores cuestionaron abiertamente algunas de las decisiones en ese juego. Los Bears fueron aplastados la semana siguiente en Arizona y humillados por Nueva Inglaterra en una derrota 19-3 en casa. Williams fue capturado un récord personal de nueve veces en ese juego.

Los Bears despidieron al coordinador ofensivo Shane Waldron dos días después y lo reemplazaron por Brown. Fue la segunda vez en 10 meses que los Bears despidieron a un coordinador ofensivo. Waldron, quien duró solo nueve juegos, reemplazó a Luke Getsy en enero. Brown en realidad se había entrevistado para el trabajo de coordinador ofensivo en ese momento.

Los Bears sufrieron otra derrota desgarradora en la Semana 11, perdiendo ante Green Bay en el Soldier Field cuando el intento de gol de campo de 46 yardas de Cairo Santos al expirar el tiempo fue bloqueado. Eberflus optó por dejar que el reloj avanzara en lugar de tratar de acortar la distancia con otra jugada.

Los Bears también hicieron que Santos intentara la patada ganadora desde el punto izquierdo aunque él prefiere patear puntos extra desde el lado derecho.

La gestión del juego de Eberflus nuevamente fue un problema la semana siguiente en una derrota en tiempo extra ante Minnesota. Esta vez, hubo un problema de comunicación cuando perdían 17-10 en el tercer cuarto y enfrentaban un cuarto y 4 desde la línea 27 de Minnesota. Santos y el long snapper Scott Daly salieron al campo pensando que Chicago iba a intentar un gol de campo, solo para ser llamados por un liniero porque los Bears irían por una jugada.

Esto llevó a una escena caótica con Williams llegando tarde al grupo y apurándose para lanzar el balón y evitar una penalización por demora antes de lanzar un pase incompleto. Eberflus asumió la culpa por la confusión, diciendo que no hizo un buen trabajo comunicando en la jugada anterior que planeaba intentar un cuarto down.

En el Día de Acción de Gracias, una mala gestión del reloj en la última serie ofensiva de los Bears extendió su racha de derrotas a seis juegos. Los Bears avanzaron a posición para un gol de campo del empate o un touchdown ganador, solo para terminar capturados. La cuestionable gestión del reloj puso fin al juego antes de que tuvieran la oportunidad de intentar cualquiera de los dos.

La confusión comenzó después de que Williams conectó con Keenan Allen para 12 yardas hasta la 13 de los Lions en el último minuto. Eso le dio tiempo suficiente a los Bears para ir por el triunfo o un gol de campo, pero el guardia Tevin Jenkins fue sancionado por una mano ilegal en la cara, lo que llevó el balón de vuelta a la yarda 35.

En segundo down, los Bears llamaron a una jugada de carrera para Williams, esperando que pudiera conseguir el primer down y preparar el gol de campo. Sin embargo, el tackle suplente Larry Borom no se movió mientras Za’Darius Smith entraba sin bloqueo para capturar a Williams y hacerlos perder 6 yardas.

La permanencia de Eberflus estuvo marcada por la rotación en su personal. El ex coordinador defensivo Alan Williams renunció a principios de la temporada 2023, y los Bears despidieron al entrenador de corredores David Walker unas semanas después. La mayoría de los asistentes ofensivos restantes fueron despedidos al final del año. Pero los Bears optaron por quedarse con Eberflus después de ganar cinco de siete al final de la temporada, liderados por una defensa mejorada.

Poles dijo entonces que estaba impresionado con el “liderazgo en tiempos difíciles” de Eberflus.

“Tuvimos algunas adversidades al principio de la temporada, en medio de la temporada, su capacidad para mantenerse fuerte y mantener al equipo unido fue increíble”, dijo.

Poles llevó a renovar la ofensiva en la temporada baja y abrió camino para elegir un quarterback después de que enviaron a Justin Fields a los Steelers de Pittsburgh.

Consiguió un receptor estrella por segundo año consecutivo con Allen, después de enviar la primera selección de 2023 a Carolina por DJ Moore. Chicago obtuvo la primera ronda de 2024 de los Panthers en ese acuerdo por Moore y la usó para seleccionar a Williams.

A pesar de todos esos movimientos, los Bears no obtuvieron los resultados que esperaban. Ahora, están avanzando sin Eberflus.

