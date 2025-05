Qatar nombra a Julen Lopetegui como nuevo seleccionador nacional

Qatar designó el jueves a Julen Lopetegui, el otrora técnico del Real Madrid y de España, como seleccionador nacional.

Lopetegui, de 58 años, firmó un contrato hasta la Copa de Asia de 2027, donde Qatar buscará su tercer título consecutivo. Su primer partido al mando será el 5 de junio en casa contra Irán y, cinco días después, en Uzbekistán.

“Listos para un nuevo capítulo. Bienvenido Lopetegui. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje juntos”, dijo la Asociación de Fútbol de Qatar en un mensaje en las redes sociales:.

📸 | A glimpse from the contract signing ceremony with our national team head coach, ‘Julen Lopetegui’ ✍️🇶🇦.#AlAnnabi pic.twitter.com/ArZTeVw1JF