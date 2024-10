Los Jets sin paciencia: despiden al coach Robert Saleh

"Esta mañana informé a Robert que ya no seguirá al frente del equipo. Le agradecí su dedicación durante estos tres años y medio y le deseé lo mejor para él y su familia. No fue una decisión fácil, pero no estamos donde deberíamos estar según nuestras expectativas, y considero que es el momento adecuado para tomar un nuevo rumbo", expresó Johnson en un comunicado oficial.