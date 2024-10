Los Yankees son el 'papá' de los Dodgers en la Serie Mundial

Ya está lista la edición 121 de la Serie Mundial, en los Playoffs de la Temporada 2024 del beisbol de las Grandes Ligas, y la protagonizarán los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Los neoyorquinos dejaron fuera de combate a los Guardianes de Cleveland en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en cinco juegos (4-1), y los californianos eliminaron a los Mets en la de la Liga Nacional en seis confrontaciones (4-2).

Esta será la decimosegunda ocasión en la que ambas novenas se verán las caras en el Clásico de Otoño; en las 11 anteriores, Yankees ganó ocho, por tres de los Dodgers, que disputaron siete Series Mundiales ante Nueva York al jugar como locales en Brooklyn, y cuatro más al tener como casa Los Ángeles.

La Serie Mundial más reciente entre estas dos novenas fue en la Temporada de 1981… y la ganaron 4-2 los Dodgers, que tenían en su roster al pitcher mexicano Fernando Valenzuela.

La batalla inicia el viernes; los Juegos 1 y 2 serán en Dodger Stadium, el 3 y 4 en Yankee Stadium; de ser necesario, el duelo 5 será en Nueva York, mientras que las batallas 6 y 7 serían en Los Ángeles.

Entérate

Esta son las 11 Series Mundiales que han jugado los Yankees y los Dodgers, en la historia del beisbol de las Grandes Ligas:

En 1941: Yankees Vs. Dodgers*… ganó Yankees 4-1

En 1947: Yankees Vs. Dodgers*… ganó Yankees 4-3

En 1949: Yankees Vs. Dodgers*… ganó Yankees 4-1

En 1952: Yankees Vs. Dodgers*… ganó Yankees 4-3

En 1953: Yankees Vs. Dodgers*… ganó Yankees 4-2

En 1955: Dodgers* Vs. Yankees… ganó Dodgers 4-3

En 1956: Yankees Vs. Dodgers*… ganó Yankees 4-3

En 1963: Dodgers** Vs. Yankees… ganó Dodgers 4-0

En 1977: Yankees Vs. Dodgers**… ganó Yankees 4-2

En 1978: Yankees Vs. Dodgers**… ganó Yankees 4-2

En 1981: Dodgers** Vs. Yankees… ganó Dodgers 4-2

* De Brooklyn

** De Los Ángeles

En números

Series Mundiales: 11

Ganadas por Yankees: 8

Ganadas por Dodgers: 3

La batalla comienza el viernes en Los Ángeles y es a ganar cuatro de siete encuentros.

Comentarios