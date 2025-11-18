Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T134128_300_d8cfe85dc5
Deportes

Lourdes Ponce gana oro en 10 mil metros en Sordolímpicos

La atleta mexicana Lourdes Ponce conquistó la medalla de oro en la prueba de 10 mil metros planos en los Juegos Sordolímpicos que se celebran en Tokio, Japón

  • 18
  • Noviembre
    2025

La atleta mexicana Lourdes Ponce conquistó la medalla de oro en la prueba de 10 mil metros planos en los Juegos Sordolímpicos que se celebran en Tokio, Japón, al detener el cronómetro en 36:17.07 minutos, resultado que representa la segunda presea para México en la competencia.

Ponce tomó el control de la carrera a mitad del recorrido y, en los metros finales, demostró una combinación de resistencia física y fortaleza mental que la llevó a cruzar la meta en primer lugar.

Al finalizar, celebró su triunfo portando la bandera mexicana en los hombros mientras daba una vuelta al estadio, recibiendo el aplauso del público.

Esta medalla se suma a la plata obtenida por la judoca Isabel Huitrón en la categoría de 48 kilogramos, lo que impulsa a la delegación mexicana en su objetivo de superar la actuación de Caxias do Sul 2022, donde consiguió dos oros y una plata.

Para llegar en óptimas condiciones, Ponce realizó una concentración en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), donde se preparó para competir en las pruebas de 5 mil, 10 mil metros y maratón, buscando ampliar la cosecha nacional en Tokio.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_19_51_AM_a109e6976c
Rayados, con posibilidad de llegar a la Final del Apertura 2025
Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_21_35_AM_1_28702ed109
Vienen rejoneadores con experiencia, arrojo… ¡Y juventud!
8e8423689d1236a6092203dbf716f622299262d5_b97b0ed862
México cae 1-2 ante Paraguay y suma otra fecha FIFA para olvidar
publicidad

Últimas Noticias

catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×