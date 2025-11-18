Lourdes Ponce gana oro en 10 mil metros en Sordolímpicos

La atleta mexicana Lourdes Ponce conquistó la medalla de oro en la prueba de 10 mil metros planos en los Juegos Sordolímpicos que se celebran en Tokio, Japón, al detener el cronómetro en 36:17.07 minutos, resultado que representa la segunda presea para México en la competencia.

Ponce tomó el control de la carrera a mitad del recorrido y, en los metros finales, demostró una combinación de resistencia física y fortaleza mental que la llevó a cruzar la meta en primer lugar.

Al finalizar, celebró su triunfo portando la bandera mexicana en los hombros mientras daba una vuelta al estadio, recibiendo el aplauso del público.

Esta medalla se suma a la plata obtenida por la judoca Isabel Huitrón en la categoría de 48 kilogramos, lo que impulsa a la delegación mexicana en su objetivo de superar la actuación de Caxias do Sul 2022, donde consiguió dos oros y una plata.

Para llegar en óptimas condiciones, Ponce realizó una concentración en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), donde se preparó para competir en las pruebas de 5 mil, 10 mil metros y maratón, buscando ampliar la cosecha nacional en Tokio.

