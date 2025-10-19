Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T092832_623_0542b15d83
Deportes

Lulú Juárez frustra regreso de Yesica Nery y retiene cetro

Lourdes 'Pequeña Lulú' Juárez frustró el retorno de Yesica Nery Plata al ring tras retener, en una intensa batalla, el título mundial minimosca del CMB

  • 19
  • Octubre
    2025

Lourdes “Pequeña Lulú” Juárez frustró el retorno de Yesica Nery Plata al ring tras retener, en una intensa batalla, el título mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La campeona se impuso por decisión mayoritaria en una de las pocas peleas estelares entre mexicanas disputadas en Estados Unidos.

Los últimos dos años fueron determinantes para ambas. Nery atravesó una etapa complicada luego de perder el cetro por un embarazo que no llegó a término y quedarse sin promotora, mientras que Juárez se consolidó como monarca mundial.

Yesica regresó al ring como la primera mexicana en firmar con el promotor Jake Paul, quien en 2022 hizo historia al ofrecer la primera bolsa millonaria en una pelea femenil. En el Convention Center de South Padre Island, Texas, mostró la técnica que la ha caracterizado durante 14 años de carrera.

Sin embargo, Lulú Juárez, hermana de Mariana “Barby” Juárez, exhibió su evolución boxística para lograr su segunda defensa exitosa del título. La contienda dejó a Nery con la tercera derrota de su carrera (30-3), mientras que Juárez sumó 39 triunfos, a pesar de sufrir un fuerte golpe en el pómulo izquierdo.


