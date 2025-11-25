Lourdes Ponce da oro histórico a México en Sordolímpicos

La mexicana Lourdes Ponce cerró de manera brillante la participación de México en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025 al conquistar su segundo oro de la justa, tras registrar un tiempo de 2:49.30 en el maratón femenil.

Con esta victoria, la delegación mexicana alcanzó cinco medallas, su mejor actuación en la historia del certamen, superando las tres preseas obtenidas en Caxias do Sul 2022.

¡Campeona! 🥇🇲🇽



México cierra con broche de oro su accionar en los Juegos Sordolímpicos #Tokio2025. Lourdes Ponce se corona campeona en el maratón con un tiempo de 2:49:30.



Con esto, México termina con 5 medallas el evento deportivo más importante para la comunidad sorda:… pic.twitter.com/8zEVTrp0ww — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 25, 2025

Además del doble oro de Ponce, también campeona en los 10 mil metros, México sumó dos platas gracias a Isabel Huitrón en judo y Freya Danae Nieves en atletismo, mientras que Brenda Sánchez obtuvo bronce en taekwondo.

Los Juegos Sordolímpicos contemplan más de 200 pruebas con medallas en 21 disciplinas, entre ellas atletismo, basquetbol, futbol, voleibol, deportes de raqueta, artes marciales, natación, golf y ciclismo.

