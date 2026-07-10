El delantero aseguró que los Diablos Rojos están preparados para enfrentar a España y confía en que pueden dar la sorpresa en los cuartos de final

Inicio / Deportes / Lukaku: Bélgica no llegó al Mundial para perder

El delantero Romelu Lukaku aseguró que Bélgica no llegó hasta los cuartos de final del Mundial 2026 para resignarse a una derrota frente a España y afirmó que el equipo está preparado para afrontar uno de los mayores retos del torneo.

En conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes en el Estadio de Los Ángeles, el atacante señaló que los Diablos Rojos buscarán hacer un partido perfecto para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

"Si hemos llegado a este nivel no vamos a jugar para perder e irnos a casa. Se trata de una etapa muy importante, contamos con el talento necesario y tenemos que estar perfectos mañana", declaró.

Reconoce el nivel de La Roja

Lukaku calificó a España como un rival muy completo y destacó la continuidad del proyecto futbolístico que mantiene desde hace varios años.

"España es un equipo muy completo porque están muy fuertes, tienen jugadores muy inteligentes. Por eso tenemos que hacer el partido perfecto", afirmó.

El delantero también destacó el aporte ofensivo de jugadores como Ferran Torres, al considerar que brinda profundidad al ataque español.

Confía en el estado del equipo

Pese a reconocer el favoritismo de España, el goleador aseguró que Bélgica llega en buenas condiciones físicas y mentales para disputar la eliminatoria.

"Estamos muy bien preparados y tenemos unos activos para hacerles frente. Estamos muy bien, de salud física y mental, para poder encarar este desafío", comentó.

Piensa primero en la selección

Ante la posibilidad de disputar su último Mundial, Lukaku reconoció que el proceso ha sido complicado, aunque aseguró que su prioridad siempre ha sido el bienestar del equipo.

Explicó que sostuvo una conversación con el seleccionador Rudi García para definir el rol que podía desempeñar dentro del grupo.

"Quiero aportar todo lo posible dentro y fuera de la cancha. Puedo repercutir en la cancha, aliviar las frustraciones; se trata del colectivo de la selección", expresó.

Finalmente, el atacante reiteró que su motivación siempre ha sido ayudar a Bélgica por encima de cualquier objetivo personal.