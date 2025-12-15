Podcast
Mahomes se somete a cirugía de ligamento anterior cruzado

El quarterback iniciará de inmediato su rehabilitación; Gardner Minshew será el mariscal de los Chiefs durante los últimos tres juegos de esta temporada

  • 15
  • Diciembre
    2025

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, se sometió a una cirugía en Dallas, Texas este lunes por la noche para reparar el ligamento anterior cruzado que se rompió en su rodilla izquierda durante una derrota ante Los Angeles Chargers, y el equipo dijo en un comunicado que comenzaría de inmediato el largo proceso de rehabilitación.

El procedimiento fue realizado por el Dr. Dan Cooper, un ortopedista muy respetado y médico del equipo de los Dallas Cowboys.

Mahomes se rompió el ligamento cuando fue derribado mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de Kansas City al final de la derrota el domingo 16-13 ante los Chargers. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado poco después.

“He tenido una buena visita con él, un par de veces diferentes. Está en un buen lugar”, expresó el head coach Andy Reid el lunes. “Sabes, siempre siente que decepcionó a la gente, pero regresa y está listo para el desafío que tiene por delante”.

Hay varios factores que influyen en cuánto tiempo le tomará su recuperación, incluida la gravedad del desgarro. La mayoría de los jugadores pueden regresar al campo de seis a 12 meses después, lo que significa que Mahomes debería estar de regreso en algún momento de la próxima temporada.

Gardner Minshew será el mariscal de campo de los Chiefs durante los últimos tres juegos de esta temporada.


