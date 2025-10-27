Cerrar X
AP_25301125794939_f108d4ef65
Deportes

Chiefs vencen 28-7 a Commanders en el cierre de la Semana 8

Patrick Mahomes lanzó tres touchdowns y Kansas City alcanza 5-3, manteniéndose en la pelea por la División Oeste de la NFL

  • 27
  • Octubre
    2025

Los Kansas City Chiefs volvieron a ganar y consiguieron su tercera victoria consecutiva después de aplastar este lunes 28-7 a los Washington Commanders en el cierre de la Semana 8 de la NFL.

Con esta victoria, Kansas salió del récord negativo con cuatro ganados y tres perdidos y permanece en la pelea por la División Oeste de la Conferencia Americana.

Ya durante el partido, Patrick Mahomes lanzó para 299 yardas y tres touchdowns, Kareem Hunt encontró la zona de anotación dos veces, y los Chiefs se despegaron de un empate al medio tiempo para lograr una victoria de 28-7 sobre Washington.

Mahomes estuvo casi perfecto después de lanzar dos intercepciones tempranas, una de las cuales apenas fue su culpa. Uno de sus pases de touchdown fue para su buen amigo Travis Kelce, dándole 83 anotaciones para empatar a Priest Holmes en el récord de carrera de los Chiefs, y otro fue para Rashee Rice, quien atrapó nueve pases para 93 yardas en su segundo juego de regreso tras una suspensión de seis partidos en la NFL.

Todo esto ayudó a los Chiefs (5-3) a ganar por cuarta vez en cinco juegos y extender una racha de dominio sobre Washington. Han ganado nueve seguidos en la serie y 11 de 12 en total; la única derrota fue el 18 de septiembre de 1983.

Conoce cómo marchan los equipos. 

Conferencia Nacional

NFC Este

  1. Eagles 6-2
  2. Cowboys 3-4
  3. Commanders 3-4
  4. Giants 2-6

NFC Norte

  1. Packers 5-1-1
  2. Lions 5-2
  3. Bears 4-3
  4. Vikings 3-4

NFC Sur

  1. Buccaneers 6-2
  2. Panthers 4-4
  3. Falcons 3-4
  4. Saints 1-7

NFC Oeste

  1. Seahawks 5-2
  2. Rams 5-2
  3. 49ers 5-3
  4. Cardinals 2-5

Conferencia Americana

AFC Este

  1. Patriots 6-2
  2. Bills 5-2
  3. Dolphins 2-6
  4. Jets 1-7

AFC Norte

  1. Steelers 4-3
  2. Bengals 3-5
  3. Ravens 2-5
  4. Browns 2-6

AFC Sur

  1. Colts 7-1
  2. Jaguars 4-3
  3. Texans 3-4
  4. Titans 1-7

AFC Oeste

  1. Broncos 6-2
  2. Chargers 5-3
  3. Chiefs 4-3
  4. Raiders 2-5

Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25301784873138_d66758b912
Alcaraz cae ante Norrie y se despide en su presentación en París
jesus_martinez_pachuca_2154603c5d
Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez de Grupo Pachuca
james_rdz_leon_7140424fef
Confirman salida de James Rodríguez del Club León
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T183548_971_9989e7be72
Investigan a secretario de San Pedro por despojos de terrenos
AP_25301784873138_d66758b912
Alcaraz cae ante Norrie y se despide en su presentación en París
DJI_0024_3f5ed7090a
Terminan construcción de carretera San Ignacio-Tayoltita
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×