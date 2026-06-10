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Chiefs renueva contrato de Mahomes; podría ganar US$500 millones

La más reciente extensión vincula al dos veces MVP con los Chiefs hasta la temporada 2033, cuando el quarterback tenga 38 años

  • 10
  • Junio
    2026

Kansas City Chiefs acordó este miércoles que se reestructurará el contrato del quarterback Patrick Mahomes, según informaron diversos medios.

Mahomes firmó en 2020 un contrato de 10 años y 450 millones de dólares que desarrolló un referente no solo para la posición de quarterback. 

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La más reciente extensión vincula al dos veces MVP con los Chiefs hasta la temporada 2033, cuando Mahomes tendrá 38 años.

Esta renovación asciende a 504.75 millones de dólares, con incentivos y aumentos escalonados que podrían llevarlo a ganar 520 millones.

Reajustan su contrato en la temporada baja para flexibilidad financiera

Chiefs y Mahomes suelen reajustar su contrato en la temporada baja, lo que le da al equipo flexibilidad financiera para rodearlo del talento suficiente como para competir por campeonatos. Sin embargo, el acuerdo más reciente incluye un aumento salarial después de que contratos recientes para otros quarterbacks redefinieran el mercado de la posición.

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El contrato de Prescott, por cuatro años, incluía un promedio líder en la liga de 60 millones de dólares por temporada. Mahomes prometerá 63.1 millones de dólares.

Mahomes se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada el diciembre pasado, después de desgarrarse ligamentos de la rodilla izquierda en los minutos finales de una derrota ante los Chargers


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