Manuel Ugarte sufre grave lesión tras eliminación de Uruguay

La lesión de Ugarte también afectará la preparación del Manchester United para la próxima temporada, en la que regresará a la Liga de Campeones

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte sufrió la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda durante el partido disputado contra España este viernes.

A través de redes sociales, el club del Manchester United dio la noticia, luego de que Ugarte salió lesionado en la primera mitad de la derrota con su selección.

“En estos momentos se realizan estudios adicionales para determinar el mejor curso de tratamiento y un cronograma de rehabilitación. Todos le deseamos a Manuel una recuperación exitosa y lo estaremos apoyando en cada paso del camino”.

Su lesión se suma a un torneo para el olvido de Uruguay, que se despidió sin victorias en sus tres encuentros y apenas rescató empates con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Su Mundial fue tan decepcionante que el entrenador Marcelo Bielsa afirmó que no había hecho ningún aporte al fútbol uruguayo durante su etapa al frente de la selección.

La lesión de Ugarte también afectará la preparación del Manchester United para la próxima temporada, en la que regresará a la Liga de Campeones luego de dos años de ausencia.

España elimina a Uruguay y avanza a 16avos como líder del Grupo H

España confirmó su candidatura al título al derrotar 1-0 a Uruguay y avanzar como líder del Grupo H, resultado que selló la eliminación de la selección sudamericana tras una fase de grupos marcada por errores, polémicas y un rendimiento por debajo de las expectativas.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente sumó siete puntos y aseguró su boleto a los dieciseisavos de final, donde enfrentará al segundo lugar del Grupo J, que saldrá entre Austria y Argelia. Del otro lado, Uruguay consumó una de las mayores decepciones del torneo al despedirse sin victorias, con dos empates y una derrota.