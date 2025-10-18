Mariana Bernal gana oro en final mexicana de Tiro con Arco

La arquera mexicana Mariana Bernal conquistó la medalla de oro en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, celebrada en Nanjing, China, tras imponerse a su compatriota y número uno del mundo, Maya Becerra, en un emocionante duelo que se definió por “flecha de oro”.

En una final histórica, la tercera entre mexicanas en la modalidad de compuesto individual femenil, ambas comenzaron igualando 30-30 en el primer set y repitieron la paridad 60-60 en el segundo.

La tensión continuó en el tercer parcial con un 90-90, y en el cuarto, Bernal tiró una flecha de 9 que permitió a Becerra tomar ventaja 120-119.

Sin embargo, en el quinto set, Maya, reciente campeona mundial en Gwangiu 2025, cedió ante la presión y lanzó varios nueves, lo que igualó el marcador 147-147.

La definición llegó en la “flecha de oro”, donde Bernal se acercó más al centro de la diana para llevarse el oro y firmar una de las finales más reñidas del torneo.

Comentarios