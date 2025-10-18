Cerrar X
RGARGE_78b77a8367
Deportes

Mariana Bernal gana oro en final mexicana de Tiro con Arco

La arquera mexicana Mariana Bernal conquistó la medalla de oro en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, celebrada en Nanjing, China

  • 18
  • Octubre
    2025

La arquera mexicana Mariana Bernal conquistó la medalla de oro en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, celebrada en Nanjing, China, tras imponerse a su compatriota y número uno del mundo, Maya Becerra, en un emocionante duelo que se definió por “flecha de oro”.

En una final histórica, la tercera entre mexicanas en la modalidad de compuesto individual femenil, ambas comenzaron igualando 30-30 en el primer set y repitieron la paridad 60-60 en el segundo.

La tensión continuó en el tercer parcial con un 90-90, y en el cuarto, Bernal tiró una flecha de 9 que permitió a Becerra tomar ventaja 120-119.

Sin embargo, en el quinto set, Maya, reciente campeona mundial en Gwangiu 2025, cedió ante la presión y lanzó varios nueves, lo que igualó el marcador 147-147.

La definición llegó en la “flecha de oro”, donde Bernal se acercó más al centro de la diana para llevarse el oro y firmar una de las finales más reñidas del torneo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G3qv_Xbz_Wo_A_Au_X0c_284d81bc5a
Histórico bronce para Miranda Grana en Copa del Mundo
Gobernador_Cascarita_en_El_Carmen_3_fea1c6d25e
Inaugura Samuel cancha 322 de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
inglaterra_mundial_2026_43cffc95eb
Inglaterra certifica su pasaje al Mundial 2026; Portugal espera
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×