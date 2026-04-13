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Nuevo León

Anuncian séptima alineación de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Por su parte, Mariana Rodríguez también agradeció a las 73 empresas que se han sumado a esta iniciativa, para preparar a Nuevo León como 'la casa del mundo'

  • 13
  • Abril
    2026

Previo a la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda dio a conocer este lunes la séptima alineación de empresas e instituciones que se unen a Ponte Nuevo, Ponte Mundial.

En compañía de la titular de Amar a Nuevo LeónMariana Rodríguez, el mandatario estatal afirmó que recibirán más unidades de transporte para apoyar la movilidad en la Entidad.

“Estamos a 60 días de que arranque el Mundial. Van a seguir llegando camiones, van a seguir llegando patrullas, van a seguir llegando helicópteros, Black Hawk, vamos a seguir con las obras del Metro van a llegar más trenes y vagones de la línea 4, la línea 6 y todas las empresas que se han sumado están ayudando en muchos rubros; señaló.

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García Sepúlveda agradeció a los empresarios el apoyo brindado para la mejora de banquetas, plantar árboles, adoptar parques, descacharrizar, pintar abajo de puentes, así lo brindado en beneficio para el Materno Infantil, con el objetivo de brindar una mejor vista de la entidad para los aficionados de las selecciones que disputarán sus partidos en el Estadio Monterrey, tales como Japón, Corea del Sur y Suecia.

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Por su parte, Mariana Rodríguez también agradeció a las 73 empresas que se han sumado a esta iniciativa. Mencionó que se creará una atmósfera para preparar la casa que es Nuevo León para que sea la casa del mundo, al mostrar un ambiente con buena organización.

Estas son las empresas que se presentaron como parte de la séptima alineación

Entre las empresas e instituciones presentadas se encuentran como Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index);  FINSA; Daltile; Edel Ascensores; Universidad de Monterrey (UDEM); Harmon Hall; Woohoo; Unilever; Metalsa; y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Nuevo León.

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La directora general de Woohoo, Denisse Chapa, resaltó la importancia de impulsar un proyecto que logra reunir a la administración estatal, la iniciativa privada y la sociedad alrededor de una misma visión del futuro.

“Eso es precisamente lo más valioso de Ponte Nuevo, Ponte Nuevo Mundial, entender que el Mundial no solamente es fútbol, es una oportunidad histórica para mejorar espacios, fortalecer comunidades, generar orgullo, impulsar la economía y mostrar al mundo la mejor versión de Nuevo León”, expresó.


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