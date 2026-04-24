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Nuevo León

Invita Mariana Rodríguez a Hecho en Nuevo León Mundialista

La iniciativa busca preparar a los negocios regiomontanos para el impacto económico y el flujo turístico que traerá consigo la Copa del Mundo 2026

  • 24
  • Abril
    2026

Este fin de semana, el espíritu emprendedor y la fiebre futbolera se fusionan en el corazón de la ciudad. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía y la oficina de AMAR a Nuevo León, anunció el arranque de una edición especial del Mercado Hecho en Nuevo León, bajo el lema Ponte Nuevo, Ponte Mundial.

La iniciativa, liderada por Mariana Rodríguez, busca no solo fortalecer el comercio local, sino preparar a los negocios regiomontanos para el impacto económico y el flujo turístico que traerá consigo la Copa del Mundo 2026.

Impulso al emprendimiento

Uno de los atractivos principales de esta edición es la oportunidad de crecimiento para las pequeñas empresas. Rodríguez Cantú destacó que cadenas de autoservicio de talla internacional estarán presentes para evaluar productos locales y buscar nuevos proveedores.

Además de las oportunidades de negocio, el evento contará con módulos de dependencias estatales y federales donde los asistentes podrán resolver dudas fiscales y recibir orientación para realizar trámites oficiales.

Capacitación con miras al Mundial 2026

Pensando en la proyección internacional del Estado, el mercado ofrecerá una serie de paneles y capacitaciones gratuitas en temas clave para la economía moderna:

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  • Inteligencia artificial aplicada al negocio.

  • Comercio digital y estrategias de ventas.

  • Turismo y atención al visitante internacional, con el objetivo de profesionalizar el servicio ante la llegada de miles de turistas extranjeros en el corto plazo.

Un evento integral y familiar

El Mercado Hecho en Nuevo León ha sido diseñado como un espacio de convivencia ciudadana que incluye:

  • Zonas infantiles Se contará con dos áreas recreativas dedicadas a los más pequeños.

  • Servicios de maternidad Instalación de un lactario móvil para comodidad de las madres de familia.

  • Oferta gastronómica Un área de food trucks con diversas opciones de alimentos.

Detalles de la jornada

El evento se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 21:00 horas. La entrada es totalmente gratuita, invitando a todas las familias de Nuevo León a apoyar el talento local y sumarse a la preparación mundialista del estado.


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