Aunque esta medida no la despoja de su medalla de oro por equipos que consiguió días antes en el Mundial, aplica en resultados individuales

Inicio / Deportes / Golpe al tiro con arco: suspenden a Mariana Bernal por dopaje

La arquera mexicana Mariana Bernal fue suspendida a tres años por la Agencia Internacional de Controles (ITA) luego de dar positivo en pruebas de dopaje.

Con base en el comunicado del organismo, el periodo de inhabilitación abarca desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 21 de diciembre de 2028, luego de dar positivo a nandrolona en una muestra recogida fuera de competición.

Aunque esta medida no la despoja de su medalla de oro por equipos que consiguió días antes en el Mundial, aplica en los resultados individuales que la mexicana obtuvo desde la fecha de la muestra hasta el día de inicio de la suspensión provisional.

La mexicana de 23 años obtuvo la medalla de oro por equipos, junto a Maya Becerra y Adriana Castillo, en la modalidad de arco compuesto en los Mundiales celebrados en Gwangju (Corea del Sur) del 5 al 12 de septiembre del pasado año, por lo que conserva este resultado.

Sí pierde el primer puesto que consiguió en la final de la Copa del Mundo celebrada en Nanjing, China.

La victoria en Nanjing fue el primer oro de una arquera mexicana en la Copa del Mundo desde su creación en 2006.

Por admitir su infracción, la suspensión se redujo un año

Al haber admitido la infracción de las normas antidopaje en un inicio, la tiradora ha visto reducido en un año el periodo de inhabilitación aplicable, según establece el reglamento antidopaje de la WA.

La atleta no impugnó la infracción y aceptó las consecuencias derivadas de la normativa de la federación internacional.

La nandrolona es un esteroide anabólico incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al conllevar un aumento de la masa muscular, la fuerza y la capacidad de recuperación.

La decisión de la ITA puede ser impugnada ante la Sala de Apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).