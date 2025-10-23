Cerrar X
Mark Carney reta a Trump a una apuesta en la Serie Mundial

El primer ministro de Canadá retó al mandatario estadounidense a realizar una apuesta amistosa, pero comentó que este último no ha devuelto la llamada

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, retó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a realizar una apuesta amistosa sobre quién se coronará como campeón de la MLB en la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto o los Dodgers de Los Ángeles.

Pese a esto, el primer ministro comentó que Trump no le ha devuelto la llamada sobre la posible apuesta.

"Creo que tiene miedo, creo que tiene miedo de hacer una apuesta", comentó a la agencia de noticias The Associated Press mientras asistía a la práctica de bateo un día antes del primer juego de la Serie Mundial.

"No le gusta perder. No ha llamado. Aún no ha devuelto mi llamada sobre la apuesta, así que estoy listo. Estamos listos para hacer una apuesta con Estados Unidos".

Carney predijo que los Azulejos ganarán la serie al mejor de siete en seis juegos.

Esta declaración se da apenas un día después de que el ministro canadiense estableciera como objetivo para Canadá duplicar sus exportaciones fuera de Estados Unidos en la próxima década, ya que los aranceles estadounidenses están enfriando la inversión.


