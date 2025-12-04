Se reunirán México, EUA y Canadá previo al sorteo del Mundial

Claudia Sheinbaum confirmó que viajará este jueves por la tarde-noche a Washington, Estados Unidos, para sostener encuentros privados con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que realizará el trayecto en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional debido a los tiempos ajustados de ida y vuelta.

“Nos vamos hoy en la tarde-noche a Washington… por los tiempos ya no nos daba la oportunidad”, explicó.

Reuniones breves previo al evento en el Kennedy Center

Sheinbaum adelantó que la mañana del viernes sostendrá dos reuniones de carácter breve: una con Trump y otra con Carney, ambas programadas previo al evento oficial del sorteo mundialista, que se realizará en el Kennedy Center.

Precisó que se tratará de encuentros cortos, ajustados a la agenda de la ceremonia. “Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, comentó.

México conocerá su grupo en un evento de pocos minutos

Tras las reuniones, Sheinbaum participará en el sorteo, un acto de apenas cuatro minutos en el que se revelará el grupo que encabezará México como país anfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

“Después del evento nos vamos a nuestros asientos y ahí se termina cómo se constituyen todos los grupos del Mundial”, añadió.

Encuentro con la comunidad mexicana y regreso inmediato

Al finalizar la ceremonia, la mandataria sostendrá un encuentro con mexicanas y mexicanos residentes en la capital estadounidense.

Su retorno a México está programado para la noche del viernes, con el objetivo de estar presente el sábado en actividades oficiales.

