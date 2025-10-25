Cerrar X
Internacional

Canadá sorprendido por Trump al frenar diálogo comercial

La decisión, comunicada a través de un mensaje en Truth Social, tomó por sorpresa al gobierno del primer ministro Mark Carney

  • 25
  • Octubre
    2025

Canadá reaccionó con sorpresa y desconcierto tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien informó la suspensión de las negociaciones comerciales con Ottawa debido a una cuña publicitaria canadiense que criticaba los aranceles estadounidenses con frases del expresidente Ronald Reagan.

La decisión, comunicada a través de un mensaje en Truth Social, tomó por sorpresa al gobierno del primer ministro Mark Carney, que en las últimas semanas había intensificado las conversaciones con Washington para reducir o eliminar los gravámenes del 50 % aplicados al acero y aluminio.

El anuncio de Trump coincidió con la partida de Carney hacia Asia, donde realizará una gira de nueve días para fortalecer lazos económicos y disminuir la dependencia canadiense de Estados Unidos. Desde el aeropuerto de Ottawa, el mandatario canadiense buscó mantener un tono conciliador.

“No podemos controlar las políticas comerciales de Estados Unidos... Estamos listos para seguir el progreso cuando ellos lo estén, porque beneficiará a trabajadores y familias en ambos países”, declaró Carney.

El enfriamiento diplomático ocurre apenas dos semanas después de que Carney y Trump sostuvieran una reunión “positiva” en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense instruyó a sus funcionarios a acelerar un acuerdo bilateral.

Sin embargo, el avance se vio frustrado por un anuncio televisivo financiado por la provincia de Ontario, en el que se reutiliza un discurso de Reagan de 1987 criticando los aranceles y defendiendo el libre comercio. El mensaje fue emitido en Estados Unidos y buscaba llamar la atención sobre los efectos negativos de las políticas proteccionistas de Trump.

El gobernador de Ontario, Doug Ford, defendió la campaña publicitaria y reafirmó la amistad entre ambos países.

“Canadá y Estados Unidos son amigos, vecinos y aliados. Reagan sabía que éramos más fuertes juntos”, publicó Ford en redes sociales.

Por su parte, el líder opositor Pierre Poilievre aprovechó la situación para criticar al primer ministro:

“Carney prometió negociar una victoria con Trump para el 21 de julio. Todavía no hay acuerdo. Todavía no hay victoria”, declaró, advirtiendo que la falta de entendimiento ya está afectando el empleo canadiense.


Comentarios

Etiquetas:
