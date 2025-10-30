Cerrar X
Mark Walter es el nuevo dueño mayoritario de los Lakers

La NBA aprobó la compra de la participación controladora de la familia Buss por $10,000 millones de dólares; Jeanie Buss seguirá al frente del equipo

  • 30
  • Octubre
    2025

Este jueves, la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó la compra de una participación controladora de los Los Angeles Lakers por parte del empresario Mark Walter, quien se convierte así en el nuevo dueño mayoritario de la franquicia angelina.

La operación, confirmada tanto por el equipo como por la propia NBA, marca un cambio histórico en la estructura de propiedad del club más valioso de la liga. La venta había sido anunciada originalmente en junio y ahora se concreta tras la aprobación oficial.

A pesar de la transacción, Jeanie Buss continuará como propietaria de los Lakers durante al menos los próximos cinco años y seguirá supervisando las operaciones diarias del equipo “en el futuro previsible”, según informó la organización.

La familia Buss había mantenido el control de los Lakers desde 1979, cuando el fallecido Jerry Buss adquirió la franquicia y la convirtió en una de las más exitosas y rentables del deporte profesional.

Esta compra representa la culminación del proceso iniciado en 2021, cuando Walter adquirió un 27% de participación en el equipo. La venta actual, valorada en aproximadamente 10,000 millones de dólares, establece un nuevo récord como la transacción más alta jamás realizada por una franquicia deportiva profesional.

Con esta adquisición, los Lakers pasan a formar parte del creciente portafolio deportivo de Walter, quien también posee a los Los Angeles Dodgers (MLB), las Los Angeles Sparks (WNBA) y otras inversiones a través de su firma TWG Global. Dicha empresa también es la accionista mayoritaria de la nueva escudería Cadillac en la Fórmula 1, que debutará en la parrilla el próximo año.


