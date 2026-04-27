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Lawrence Taylor es hospitalizado por problema estomacal

Su representante, Mark Eiglarsh, señaló que el exjugador lleva una semana internado por problema estomacal, pero su evolución es favorable y sin riesgo de vida

  • 27
  • Abril
    2026

El histórico linebacker de los New York Giants y miembro del Hall of Fame, Lawrence Taylor, se encuentra hospitalizado debido a un problema estomacal, el cual, según su representante, no parece poner en riesgo su vida.

A través de un comunicado difundido este lunes, el abogado Mark Eiglarsh señaló que la leyenda de la NFL lo autorizó para hacer público su estado de salud.

En el documento se menciona que Lawrence, de 67 años, lleva una semana hospitalizado, sin que haya una fecha determinada para que sea dado de alta.

Del mismo modo, Eiglarsh señaló que Taylor permanece bajo observación médica y muestra señales de mejoría.

"L.T.", como también era conocido, fue seleccionado con el segundo pick global por los Giants en el Draft de la NFL de 1981.

El casaca 56 pasó toda su carrera en Nueva York, de 1981 a 1993, en las que ayudó a la franquicia a ganar el Super Bowl en dos ocasiones, además de ser elegido ocho veces al equipo All-Pro de AP y recibir los honores de Jugador Más Valioso en 1986.

Tras su retiro, los Giants retiraron el número 56, y fue exaltado al Salón de la Fama en Canton, Ohio, en 1999.

Tras su carrera en el fútbol americano, Taylor se declaró culpable en Nueva York en 2011 de cargos penales menores por conducta sexual indebida y por solicitar los servicios de una prostituta menor de edad. Fue condenado a seis años de libertad condicional y se le ordenó registrarse como delincuente sexual; además, en 2021 y 2024 fue acusado en Florida de no actualizar su dirección en el registro estatal.


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