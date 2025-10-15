Marruecos vence a Francia y es finalista del Mundial sub-20

¡Listo el primer finalista! Se conoce al primer finalista del Mundial Sub-20 Chile 2025, y es la sorprendente Marruecos.

Pues, quien pensaba que su sorpresiva actuación era solo un espejismo y que desaparecería tras la fase de grupos estaba totalmente equivocado, y este miércoles volvió a dar la sorpresa al vencer a Francia en penales 5-4 tras empatar 1-1 en tiempo regular.

Los marroquíes están a la espera del resultado entre Argentina y Colombia.

Ya durante el encuentro, los "Leones del Atlas" se adelantaron en el marcador con un insólito autogol del portero Lisandro Olmeta, pero fue Yassiri Zabiri quien tuvo la primera oportunidad para su equipo por la vía de penal y, aunque su disparo pegó en la base del poste izquierdo, el balón rebotó en la espalda del guardameta y se metió al fondo de la red al minuto 31.

Esta ventaja Marruecos la supo mantener hasta el descanso, pero ya en la parte complementaria, Francia encontró el empate gracias a Lucas Michel.

El gol de los europeos cayó después de una jugada colectiva, donde Mayssam Benama filtró el balón para Moustapha Kangoura Dabo, quien le ganó a su marcador en velocidad y mandó un centro raso para el jugador de Mónaco, que se metió entre los centrales y definió en los linderos del área chica al 58'.

Los problemas para los marroquíes continuaron seis minutos más tarde, cuando Mohamed Ouahbi se vio obligado a realizar un cambio por la lesión del arquero Yanis Benchaouch Marty, quien había hecho un buen juego. Ibrahim Gomis tomó su lugar y pudo mantener el empate hasta los tiempos extras.

Tras el empate, en los 90 reglamentarios el partido se fue al alargue y, aunque ambas selecciones tuvieron acciones de gol, no se hicieron daño, por lo que el primer boleto a la final se definiría en los penales.

Tras el empate en el tiempo extra, Marruecos se arriesgó al hacer un cambio de último momento, pues previo al final del tiempo extra, el portero Abdelhakim El Mesbahi entró al campo para reemplazar a Ibrahim Gomis, quien a su vez había entrado de cambio en el segundo tiempo tras la lesión del guardameta titular, Yanis Benchaouch Marty.

Este cambio resultaría más que positivo, pues, pese a que solo atajó un penal, fue este el que significó el tanto del triunfo.

En muerte súbita, El Mesbahi se lanzó a su derecha y desvió el tiro de Djylian N'Guessan, quien le pudo dar el pase a Francia en los tiempos extra, pero abanicó su tiro, y con esto Marruecos se llevó el duelo.

