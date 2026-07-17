Matías Almeyda alista a Rayados para su debut contra Santos

Almeyda aseguró que encontró un plantel con buena disposición para interpretar sus indicaciones y destacó la combinación de futbolistas experimentados

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Rayados cerró su preparación y se encuentra listo para comenzar el Apertura 2026 bajo el mando de Matías Almeyda, quien tendrá su primer partido oficial como entrenador del Monterrey frente a Santos Laguna.

Después de varias semanas de pretemporada, el estratega argentino aseguró que el plantel respondió de buena manera a las cargas físicas y tácticas establecidas por su cuerpo técnico. Los jugadores completaron trabajos de intensidad, recorridos, ejercicios con balón y diferentes ensayos estratégicos antes del inicio de la competencia.

Almeyda reconoció que los primeros partidos servirán para conocer el verdadero avance de su propuesta, pero afirmó que el equipo tiene la obligación de cambiar la imagen del torneo anterior y recuperar la conexión con su afición mediante el funcionamiento, la entrega y los resultados.

Almeyda priorizó el funcionamiento durante la pretemporada

El entrenador restó importancia a los marcadores de los encuentros amistosos, debido a que fueron utilizados para distribuir minutos, cambiar alineaciones y evaluar a los futbolistas en distintas posiciones.

Destacó que la mayoría de los jugadores pudo completar prácticamente todos los entrenamientos, situación que permitirá al Monterrey comenzar el certamen con una mejor preparación física y mayor conocimiento de la idea del nuevo cuerpo técnico.

“Las palabras muchas veces son lindas, pero ahora tenemos que ir a los hechos”, expresó Almeyda, quien consideró que la hora de la verdad comenzará con los encuentros oficiales.

En el aspecto táctico, el argentino adelantó que Rayados buscará ser un equipo ofensivo, aunque sin perder el orden entre sus líneas ni descuidar la protección defensiva. Durante la preparación trabajó con diferentes esquemas y probó variantes para elementos como Diego Rossi y Lucas Ocampos.

Ambos jugadores pueden desempeñarse por las bandas, detrás del delantero o cerca del área rival. La intención será aprovechar esa movilidad para generar competencia interna y ofrecer distintas alternativas durante los partidos.

Rayados deberá volver a seducir a su afición

Almeyda aseguró que encontró un plantel con buena disposición para interpretar sus indicaciones y destacó la combinación de futbolistas experimentados, jóvenes y refuerzos.

El técnico buscará que exista competencia en cada posición y dejó claro que quien consiga un lugar en la alineación deberá sostenerlo con su rendimiento.

También resaltó la importancia de contar con un buen grupo humano como punto de partida para construir un equipo competitivo.

El entrenador reconoció que todo proyecto requiere un periodo de adaptación, pero estableció una meta concreta para su gestión: Rayados deberá conquistar un campeonato durante los próximos dos años.

“En dos años tenemos que ganar un título. Por eso vine y por eso elegí este lugar”, declaró Almeyda, quien pretende devolver al Monterrey a los primeros puestos de la Liga MX.

Almeyda confirma que pidió a Orbelín Pineda

El estratega también se refirió a la posible incorporación de Orbelín Pineda y aclaró que la negociación todavía no está cerrada. Sin embargo, confirmó que solicitó expresamente la contratación del mediocampista mexicano.

Almeyda recordó que Pineda es el futbolista que más veces ha dirigido durante su carrera, luego de coincidir con él en Chivas y posteriormente en el AEK de Atenas. Además de sus condiciones futbolísticas, destacó su humildad, regularidad, inteligencia y disposición para mejorar.

“Tiene un montón de cosas buenas. Por eso siempre trato de llevarlo donde voy”, señaló el entrenador. No obstante, insistió en que la operación todavía debe concretarse antes de considerar al jugador como parte del plantel.

Sobre otros movimientos, Almeyda explicó que no solicitó una cantidad elevada de incorporaciones, sino jugadores para posiciones específicas. Consideró que la llegada de elementos con jerarquía aumentaría la calidad del grupo y la competencia por un puesto.

Respecto a Santiago Mele, el entrenador confirmó que sostuvo una conversación con el guardameta uruguayo y que la directiva le explicó la situación derivada de una decisión tomada por el club.

Mele no fue registrado para el Apertura 2026, mientras que Monterrey dio de alta a Esteban Andrada, Luis Cárdenas y César Ramos. Almeyda evitó profundizar sobre el futuro del uruguayo y presentó su situación como una determinación institucional.

Rayados debutará contra Santos Laguna

El primer examen oficial de la etapa de Matías Almeyda llegará este sábado 18 de julio, cuando Rayados reciba a Santos Laguna en el Estadio Rayados, dentro de la Jornada 1 del Apertura 2026.

Almeyda espera enfrentar a un conjunto lagunero en proceso de reestructuración, pero con jugadores capaces de generar peligro. Monterrey buscará imponer su propuesta, neutralizar las fortalezas del rival y comenzar el torneo con una victoria que fortalezca la confianza en el nuevo proyecto.