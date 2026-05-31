Matías Almeyda revela sus objetivos con Rayados

El nuevo técnico albiazul asume una afición que espera resultados inmediatos, por lo que su reto será darle identidad y alegría futbolística a Rayados

Matías Almeyda ya vistió por primera vez los colores de Rayados como nuevo director técnico del Club de Futbol Monterrey, en el arranque formal de una etapa que genera expectativa por su regreso a la Liga MX.

El club compartió en sus redes sociales una entrevista con el estratega argentino, en la que habló sobre la organización de la institución, la afición, los valores del equipo y los objetivos que buscará cumplir durante su gestión al frente del conjunto albiazul.

Almeyda se presenta como nuevo técnico de Rayados

El entrenador inició su mensaje con una frase directa para la afición regiomontana, ya portando la indumentaria oficial del club.

"Soy Matías Almeyda, y soy Rayado".

Durante la entrevista, el “Pelado” destacó que le atrajo el proyecto deportivo de Rayados y la forma en que el club trabaja desde su estructura interna.

Almeyda también señaló que los valores de la institución conectan con aspectos que él considera importantes en su vida profesional y personal, especialmente en la manera de competir y asumir responsabilidades.

“El sello del equipo va a ser el respeto al escudo, la pasión para enfrentar al rival, la determinación de ser de mentalidad ganadora y ser conscientes del lugar que defendemos”. 🎙️Matías Almeyda.🔵⚪️ pic.twitter.com/Vz9Kz2Tl0m — Rayados (@Rayados) June 1, 2026

El técnico se identifica con el lema de Rayados

Uno de los puntos que más llamó su atención fue el concepto de “La vida y en la cancha”, frase institucional con la que dijo sentirse identificado por su forma de conducirse dentro y fuera del futbol.

"Un poco refleja el eslogan con mi manera de vivir, soy lo que ven, soy lo que escuchan y siempre me hago cargo de mis actos".

El argentino explicó que esa idea fue uno de los elementos que reforzó su decisión de aceptar el reto de dirigir a Monterrey, un club al que llega con la intención de construir una etapa estable y competitiva.

Almeyda apunta a competir por los primeros lugares

Sobre sus objetivos deportivos, Almeyda fue claro al señalar que su intención es cumplir su contrato y permanecer por un buen tiempo en la institución, siempre con la meta de formar un equipo protagonista.

"Mi intención es ganar, preparar un equipo que compita en las primeras posiciones, un equipo que juegue con amor, con pasión".

El nuevo técnico albiazul asume un plantel con alta exigencia y una afición que espera resultados inmediatos, por lo que su reto será darle identidad futbolística a Rayados y convertirlo en un equipo constante en la pelea por títulos.

Almeyda también dedicó palabras a los seguidores de Monterrey, quienes le han expresado respaldo desde que se hizo oficial su llegada al banquillo.

"Al principio agradecimiento, porque he recibido un montón de mensajes, y sin empezar a trabajar".

Con su primera aparición vestido de Rayado, el argentino abrió una nueva etapa en su carrera y en el proyecto deportivo del club, que apuesta por su experiencia, carácter e idea de juego para buscar protagonismo en el próximo torneo.