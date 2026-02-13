‘Me siento honrado y agradecido’: Juan Fernando

En sesión solemne de la Peña Taurina El Toreo de Monterrey, el empresario taurino Raúl Rocha y el diestro regiomontano Juan Fernando hicieron un llamado a los peñistas y público en general a que se sumen al grandioso homenaje “de un grande para el más grande”, en honor a la memoria del finado alcalde sampetrino Mauricio Fernández Garza, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo a las 16:00 horas en la plaza portátil San Pedro que se instalará en terrenos de Valle Oriente.

“Este tributo es un recuerdo a la personalidad de Mauricio Fernández Garza, el alcalde más grande e importante que ha tenido San Pedro en los últimos años; estará encabezado por su amigo personal y conocido como ‘el mejor rejoneador del mundo', Pablo Hermoso de Mendoza, y complementa el cartel el fino diestro potosino Fermín Rivera y el propio artista regiomontano Juan Fernando, quienes serán antecedidos por el novillero Ricardo López ‘El Bicharraco’, quien abrirá plaza frente a un fino y bien presentado encierro de la prestigiada dehesa de San Isidro”, dijo el empresario ante los peñistas.

“Este homenaje se tenía planeado hacerlo a mediados del año pasado, pero por cuestiones de fechas en el calendario de Pablo Hermoso no se concretó y luego, pues todos lo sabemos, vinieron las complicaciones en la salud del ingeniero (Mauricio Fernández Garza), que lamentablemente desencadenaron su partida y, pues, ya no se pudo hacer nada, y aunque se intentó hacer este homenaje en vida, hoy de todo corazón se lo ofrecemos los toreros, los empresarios y seguramente el público y comunidad sampetrina que lo quiso mucho, por lo mucho que hizo por ese grandioso municipio”, explicó Rocha.

“La plaza de toros portátil estimamos que quedará instalada en los terrenos de Valle Oriente, donde habitualmente se monta la Feria de San Pedro, y tiene una capacidad en los tendidos para recibir a 5,000 personas; sin embargo, la hemos acortado a 4,300 personas a fin de ofrecer mayor amplitud y comodidad a los asistentes para que disfruten de este grandioso homenaje”, mencionó el empresario y matador de toros en el retiro.

Por su parte, ‘El ciclón regiomontano’, Juan Fernando, se dijo honrado y agradecido de participar en este homenaje a Fernández Garza en su propia tierra, que volverá a celebrar la fiesta de toros después de 15 años.

“Me siento muy honrado y muy agradecido de formar parte de este histórico cartel, tanto por el merecido homenaje que rendiremos al ingeniero Mauricio como por el regreso de la fiesta de toros en San Pedro”, indicó el diestro.

“Como en cada tarde, para mí representa una gran responsabilidad volver a torear y hacerlo al lado de Pablo Hermoso de Mendoza y Fermín Rivera ante un público exquisito, muy sensible y gran apreciador de las manifestaciones del arte del toreo como es el de San Pedro… ¡Es un privilegio!”, señaló el diestro.

“Además, en los tendidos nos acompañará gente muy joven y entusiasta, muchos de los ‘sobrinos’ del ‘Tío Mau’… y esa será una gran oportunidad para todos los toreros, que participamos en este homenaje, de impactar positivamente en un público nuevo que se puede aficionar por la fiesta de los toros”, señaló el diestro.

Los boletos para este festivo homenaje en memoria de Mauricio Fernández Garza se pueden adquirir en Superboletos.com.

