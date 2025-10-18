Cerrar X
Max Verstappen gana la Sprint en Austin; Piastri chocó a Norris

Verstappen gana la sprint en Estados Unidos y amplía su ventaja tras un choque entre los McLaren en la primera curva que dejó fuera a Piastri y Norris

  • 18
  • Octubre
    2025

Las aspiraciones de Max Verstappen de conquistar el campeonato de Fórmula 1 recibieron un nuevo impulso este sábado al imponerse en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos.

El neerlandés aprovechó un caótico arranque que dejó fuera a sus principales rivales de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, tras un accidente en la primera curva.

Piastri, que lideraba el campeonato con ocho puntos de ventaja, chocó con el Sauber de Nico Hülkenberg cuando intentaba adelantar por dentro, provocando una colisión con Norris que dejó a ambos fuera de carrera. Fernando Alonso también se vio afectado y abandonó.

La FIA no investigó el incidente al tratarse de la primera vuelta, mientras que el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, responsabilizó a Hülkenberg: “Fue terrible, ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa. Fue un momento de pilotaje de aficionado”.

Tras un periodo de auto de seguridad de cinco vueltas, Verstappen lideró desde la pole y resistió un intento de George Russell para arrebatarle la punta.

A partir de entonces, amplió su ventaja hasta el final, que se dio bajo coche de seguridad por un contacto entre Lance Stroll y Esteban Ocon.

Verstappen, que ahora tiene 55 puntos de ventaja sobre Piastri y 33 sobre Norris, consolida su posición en la lucha por el título. Russell terminó segundo y Carlos Sainz completó el podio para Williams.

Lewis Hamilton fue cuarto, Charles Leclerc quinto y Alex Albon sexto. Yuki Tsunoda remontó 11 posiciones para finalizar séptimo, seguido de Andrea Kimi Antonelli.


