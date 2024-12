McLaren domina segundo libre del GP de Abu Dabi; 'Checo' queda 14

El segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Abu Dabi, celebrado este viernes en el circuito de Yas Marina, estuvo marcado por el dominio de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

En su mejor vuelta, Norris marcó 1:23.517, superando a su compañero de equipo por 234 milésimas y a Nico Hülkenberg (Haas) por 462. Este resultado llega en una crucial última carrera del año, donde McLaren se juega el título de constructores contra Ferrari, liderando actualmente con una ventaja de 21 puntos.

Norris y Piastri se destacaron en una sesión que comenzó de día y terminó bajo luz artificial, en la que también participaron pilotos como Carlos Sainz (Ferrari), quien marcó el cuarto mejor tiempo, y Charles Leclerc, que terminó sexto.

Mientras tanto, el mexicano Sergio "Checo" Pérez tuvo una jornada difícil, terminando en la 14ª posición con un tiempo de 1:24.555, lejos de los tiempos de los líderes.

La sesión también estuvo marcada por la lucha por el segundo puesto del campeonato de pilotos, en la que Norris tiene una ventaja de ocho puntos sobre Leclerc.

Además, Max Verstappen, ya campeón del mundo, tuvo problemas con su coche y quedó en la 17ª posición.

La sesión finalizó con los pilotos realizando simulaciones de clasificación aprovechando las temperaturas más bajas de la pista. McLaren sigue siendo el equipo a batir en este cierre de temporada, mientras que la clasificación de mañana será crucial para decidir la parrilla de salida en la última carrera del año.

FP2 CLASSIFICATION



McLaren are looking quick heading into the weekend 💨#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c4BDuroKHT