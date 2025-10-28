‘Me siento más que motivado por regresar’: Juan Pablo Sánchez

La Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ volverá a vibrar y sentir el arte, la entrega y el temple del matador Juan Pablo Sánchez, quien reaparece en el histórico coso de la colonia Del Prado encabezando un cartel de auténtico lujo, acompañado del joven torero venezolano Enrique Colombo y del valiente y arrojado diestro moreliano Isaac Fonseca, la nueva figura mexicana en ciernes quien, pisando fuerte los ruedos, también reaparece el domingo luego de triunfar en la pasada corrida de las tradiciones para lidiar en punto de las 16:30 horas un fino y bien presentado encierro de la prestigiada ganadería de San Fernando, en lo que promete ser una tarde de arte, valor, emoción y torería.

En entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez manifestó sentir una emoción muy especial en su última actuación en el coso local, luego de triunfar al cortar las orejas y el rabo del toro que le tocó en suerte en la corrida de las tradiciones.

“Fue una tarde muy bonita, por todo lo que era, por las tradiciones, la gente, la corrida que embistió... y sobre todo, hoy me siento más que motivado por regresar”, recuerda el diestro al evocar su más reciente triunfo.

Y es precisamente ese sentimiento de volver nuevamente a triunfar ante la afición regia, el que marca su reaparición en Monterrey, una plaza que ha significado mucho a lo largo de su carrera.

“Siempre venir a Monterrey me llena de ilusión. Aquí tuve varias novilladas, mi alternativa, mi bautizo de sangre… mi presentación como matador fue aquí. Esta plaza me ha marcado toda mi carrera como profesional”, expresó el espada con la serenidad de quien ha forjado su nombre con base en la verdad de su toreo.

El ‘romance’ entre el diestro hidrocálido y la afición regiomontana es profundo.

“La gente de Monterrey es muy torerista, protege mucho al torero cuando ven que uno se entrega, ellos se entregan también”, asegura y ese intercambio de entrega y pasión ha sido la clave de su conexión con el público norteño, que lo ha visto crecer y madurar en la expresión artística de su quehacer torero.

El coleta resaltó en la entrevista las bondades de la fiesta brava y dijo: “Gracias a Dios todavía los toros se pueden vivir en familia. Es un ambiente muy sano, lleno de respeto y pasión, donde los niños podrán disfrutar una gran tarde de toros y eso hay que motivarlo, inculcarlo, trasmitirlo y cuidarlo mucho, porque ellos son el futuro de nuestra fiesta, de nuestras tradiciones y nuestra cultura, por ello, tarde a tarde trato de dar lo mejor de mí, de no quedarme con nada, de emocionar, de salir contento conmigo mismo para que el publico y los niños salgan contentos”, indicó.

De sus alternantes, Sánchez sólo tiene palabras de respeto: “Son dos grandes toreros, dos grandes compañeros que vienen triunfando fuerte. Va a ser una tarde interesante porque ninguno se va a dejar ganar la pelea”, señaló al tiempo de que reconoció conocer la fama de los toros de San Fernando, “y lo que he visto me ha gustado mucho”, finalizó el diestro.

