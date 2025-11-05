Luego de cerrar su etapa de preparación para su reaparición en la corrida del domingo, en la cual alternará con el excelentísimo rejoneador español Andy Cartagena y el guerrero de los ruedos, el regio Sergio Garza, y tras su sonado triunfo en la pasada corrida de las tradiciones, el ‘Ciclón regiomontano’ Juan Fernando se manifestó en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, listo y puesto “como navaja de rasurar” para enfrentar en punto de las 16:30 horas en el dorado ruedo monumental de la colonia Del Prado, lo que por toriles le depare la suerte en los bien presentados toros de la ganadería jalisciense de La Concepción.

“Me siento muy tranquilo y con mucho gusto de poder saludar a los lectores de El Horizonte y decirles que ando como navaja de rasurar, luego de mi preparación para esta corrida, que me tiene muy contento de volver ante la afición de mi tierra luego del último triunfo, con el que ya hilvanamos cuatro años seguidos ‘de puerta grande’ en esta plaza”, se expresó complacido y a la vez emocionado el diestro regiomontano, quien suma varias semanas intensas de preparación que lo llevaron a Los Ángeles, California, donde tentó 40vacas para luego hacer tentadero en Tijuana con el ganadero José Luis Cervantes, donde toreó cuatro toros y tres vacas para luego cerrar su preparación el lunes pasado en la ganadería de Golondrinas, y ayer en La Playa, donde tentó cuatro vacas y toreó un toro.

“Me siento muy contento, muy feliz y ya con muchas ganas de partir plaza el domingo, y es que luego del último triunfo en la Monumental, gracias a Dios, hemos podido sumar cuatro años consecutivos saliendo a hombros, cortando orejas y pues siento que no hay otra forma más que poder triunfar tarde a tarde para poder uno irse abriendo camino en esta dificilísima pero hermosa profesión”, expresó el diestro.

“Además, torear aquí en Monterrey donde es uno, siempre es muy bonito y siempre te llena de compromiso y de ilusión que te genera una gran felicidad, porque estás con tu gente y quieres que cada tarde te vean mejor, y mi evolución como torero está cobrando otras dimensiones y eso me llena y me motiva mucho porque hace que los públicos se ilusionen día con día cuando ven tus avances en cada tarde”, mencionó el diestro regiomontano.

Como un ingrediente especial, la corrida del domingo ofrece una evidente confrontación natural por estar acartelados en la lidia ordinaria dos toreros regiomontanos, el propio Juan Fernando y el guerrero de los ruedos Sergio Garza, quienes se disputarán el aplauso, reconocimiento y el triunfo ante su publico, el publico regiomontano que presagia un ‘agarrón’ como los de antaño en que los diestros rivalizaban.

En este sentido el diestro regiomontano expresó: “Siempre es bonito. A mí lo que me gusta es torear y me gusta alternar con compañeros, me gusta alternar con compañeros que yo sé que son y que están en un nivel alto. Y bueno, yo estoy para torear, es muy bonito para mi torear con Andy Cartagena y con Sergio Garza, y qué bueno, que sigan saliendo toreros en Monterrey como Sergio y yo, pienso que el domingo es donde se tienen que demostrar las cosas, porque yo tarde tras tarde es como me defiendo y es como me gusta a mí rivalizar, demostrando lo que uno es, delante del toro”, puntualizó.

Los boletos para esta corrida de reaparición del rejoneador español Andy Cartagena y su cuadra de caballos toreros y la presentación de los regiomontanos Juan Fernando y Sergio Garza, se pueden adquirir en la plataforma de Superboletos.com y el las taquillas de la plaza en los horarios acostumbrados.

