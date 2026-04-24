'Me voy con orgullo': Cierra Lacarmón su ciclo en Cruz Azul

El entrenador argentino, Nicolás Larcamón, se despidió del Cruz Azul a través de un mensaje en redes sociales, en el que agradeció a jugadores, directiva, cuerpo técnico y afición tras su paso por el equipo.

En su publicación, el ahora exdirector técnico aseguró que deja el club “con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo”, destacando el trabajo realizado durante su gestión y el compromiso del grupo dentro y fuera del campo.

Mensaje de despedida tras su salida

Lacarmón expresó su reconocimiento al plantel por lo construido durante su etapa al frente del equipo, al tiempo que deseó éxito en lo que viene para la institución. También agradeció a la directiva por la oportunidad y el trato recibido durante su estancia.

“Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto. Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido”, escribió.

El técnico también tuvo palabras para su cuerpo de trabajo, destacando la entrega y profesionalismo mostrados a lo largo de la temporada.

Reconocimiento a la afición celeste

En su mensaje, el estratega incluyó un agradecimiento a la afición, a la que reconoció por su exigencia y respaldo constante durante la campaña.

“A la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada”, añadió en su despedida.

Finalmente, cerró con una frase que refleja su postura tras la salida: “Me voy con orgullo y la convicción absoluta de que siempre nos está pasando lo mejor”.

¿Quién es Joel Huiqui, Director Técnico interino de Cruz Azul?

Joel Huiqui fue designado como director técnico interino de Cruz Azul para encarar el cierre del Clausura 2026 y la Liguilla, tras la salida de Nicolás Larcamón. La decisión llega en un momento clave para el equipo, que ya está clasificado pero atraviesa una racha negativa en resultados.

El exdefensa asume el mando en la recta final del torneo con la misión de recomponer el rumbo del equipo y competir en la fase final del futbol mexicano.

Joel Huiqui es un exfutbolista mexicano nacido en Los Mochis, Sinaloa, que se desempeñaba como defensa central. Es considerado un hombre identificado con Cruz Azul, club en el que militó durante varios años y donde se consolidó como titular.

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