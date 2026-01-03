Podcast
Nuevo León

Celebran venezolanos en Monterrey: 'Me veo regresando'

Pegados a los televisores, redes sociales, y mediante llamadas o mensajes provenientes de su tierra natal, siguieron minuto a minuto el desarrollo de la captura

  • 03
  • Enero
    2026

La captura de Nicolás Maduro a manos de EUA representó para decenas de venezolanos radicados en Monterrey una esperanza de volver a su amada tierra.

Celebración de venezolanos en la Plaza Simón Bolívar

Congregados desde la mañana del sábado en la plaza Simón Bolívar de la colonia Chepevera, los migrantes celebraron con júbilo la caída de quien, dicen, representa el régimen que los orilló a huir de casa.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 6.11.13 PM.jpeg

Para ellos, el sueño de reencontrarse con los seres queridos que dejaron atrás es ahora una realidad posible.

“Yo ya me veo regresando, y disculpa que sea muy expresivo, pero se me paran los pelos.

“Me veo abrazando a mis amigos, pisar mi casa otra vez, mi tierra, estar con mi gente y con el resto de mi familia”, compartió entre risas Romy Bompart Piñango.

La madrugada del sábado, -hora de México-, será siempre recordada por la comunidad venezolana.

Pegados a los televisores, redes sociales, y mediante llamadas o mensajes provenientes de su tierra natal, siguieron minuto a minuto el desarrollo de la captura.

No hubo tiempo para el descanso y, a decir de ellos tampoco había la intención, pues lo que deseaban era festejar.

“Es una alegría tan grande que no he ni dormido, estuve desde las 2:00 de la mañana con el corazón a tope mandando mensajes a mis familiares y amistades para ver cómo iba la situación”, platicó Omar, originario de Caracas.

Los festejos comenzaron desde antes de las 11:00 de la mañana y se extendieron durante la tarde.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 6.11.13 PM (1).jpeg

Figuraron también mexicanos que llegaron acompañando a sus familiares y amigos de Venezuela.

“En la casa todos nos levantamos y gritamos muy felices, porque además justo ayer estábamos platicando sobre el regreso a Venezuela, y mi yerno nos decía que nada más cayendo Maduro, y pues ya cayó”, dijo Ángeles Estudillo.

Pero en medio de la felicidad también se asomada la incertidumbre por el futuro.

“Yo no lo podía creer, y ahora lo que predomina es más que nada la ansiedad de saber qué es lo que va a pasar porque esto es apenas el principio, falta un largo camino, pero ya empezamos”, platicó Elba.

Opiniones divididas por la intervención de EUA

La detención de Nicolás Maduro a manos de EUA convocó a la comunidad venezolana en Monterrey hasta diversas plazas públicas, donde las posturas sobre la intervención ordenada por Donald Trump fueron contrastantes.

Aunque el ánimo mayoritario fue de celebración, hubo quienes mostraron su preocupación por la intervención ejecutada por la administración de Donald Trump.

En la plaza de las Naciones, en el centro de Monterrey, un grupo entre mexicanos y venezolanos protestó con pancartas y consignas.

Soberanía y paz para Venezuela y América Latina”, se leía en algunos cartelones de los inconformes.


