Messi: el 'amo' en los pases para gol en selecciones

Con dos asistencias ante Puerto Rico, Lionel Messi llegó a 60 con Argentina, superando a Neymar y Landon Donovan como máximo asistente en selecciones

  • 14
  • Octubre
    2025

La "rivalidad" continúa como en los viejos tiempos, pues si Cristiano rompe un récord, Messi también lo hace. 

Para prueba de ello es que este martes, el llamado "mejor jugador de todos los tiempos", Lionel Messi, brilló nuevamente con la Selección Argentina en la victoria por 6-0 ante Puerto Rico, encuentro en donde alcanzó un nuevo récord internacional.

Pese a que no anotó, el capitán argentino dio dos asistencias en el encuentro, con lo que llegó a 60 asistencias con la "albiceleste" y con esto superó a Neymar Jr. y Landon Donovan, que tenían 58 cada uno, convirtiéndose en el máximo asistente histórico de selecciones nacionales.

Este nuevo registro se da horas después de que Cristiano Ronaldo anotara un doblete en el empate de 2-2 de Portugal y Hungría, con lo que se convirtió en el máximo anotador en las eliminatorias mundialistas tras superar la marca de 39 goles que ostentaba el guatemalteco Carlos "El Pescadito" Ruiz. 


