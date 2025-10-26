Cerrar X
Deportes

Mexicana consigue oro en Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista

La ciclista mexicana Yareli Acevedo hizo historia al conquistar la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista

  • 26
  • Octubre
    2025

La ciclista mexicana Yareli Acevedo hizo historia al conquistar la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, celebrado en el velódromo de Peñalolén, Santiago de Chile.

Con una actuación vibrante, Acevedo se alzó con el título mundial, colocando la bandera de México en lo más alto.

En una competencia electrizante, la mexicana mostró su fortaleza en la última vuelta, cuando, al sonar la campana, aceleró con determinación para sumar los puntos decisivos que le aseguraron el triunfo.

Acevedo finalizó con 63 puntos, superando a la británica Anna Morris, quien obtuvo la plata con 58 puntos, y a la australiana Bryony Botha, bronce con 56 unidades.

Un ciclo prometedor rumbo a Los Ángeles 2028

Este logro marca un inicio de ciclo olímpico excepcional para Acevedo, quien ya había brillado en marzo al coronarse en la Copa de Naciones en la prueba de eliminación.

En abril, consolidó su posición en la élite mundial al proclamarse campeona panamericana en scratch, eliminación y ómnium.

En este Mundial, además, destacó con un top 5 en la prueba de ómnium.

Cumpliendo un legado

El nombre de Yareli no es casualidad. Inspirada en Nancy Llarely Contreras, la única ciclista mexicana campeona mundial hasta este domingo, Acevedo prometió seguir sus pasos y lo logró en Santiago.

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la ciclista mexicana se perfila como una de las grandes promesas del ciclismo de pista, lista para brillar en una ciudad que podría convertirse en su escenario de gloria.


Comentarios

