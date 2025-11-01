Mexicano jugará el Juego 7; busca hacer historia con Toronto

El mexicano Alejandro Kirk sí podrá disputar el Juego 7 de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles y buscar coronarse campeón.

El receptor originario de Tijuana, Baja California, recibió un fuerte golpe con una pelota que salió a 84 millas por hora, lo que generó preocupación entre sus compañeros y aficionados.

Sin embargo, tras realizarle estudios de rayos X, se descartó cualquier fractura.

“Estoy bien, solo fue el golpe, pero nada grave”, declaró Kirk, quien aseguró estar listo para el duelo definitivo en el Rogers Centre.

De ganar Toronto, se convertiría en el decimosexto mexicano en conquistar la Serie Mundial, el más reciente fue José Urquidy con los Astros de Houston en 2022.

“La mentalidad es la misma de siempre: salir ahí y dejar todo en el terreno, ya no hay mañana”, añadió el tijuanense, quien se ha consolidado como una pieza clave en el equipo canadiense.

La historia de Kirk en las Grandes Ligas es un ejemplo de perseverancia. A pesar de ser observado por múltiples cazatalentos, pocos se atrevían a firmarlo por su físico fuera de los estándares tradicionales. Fue Aarón Acosta, scout mexicano, quien recomendó a Toronto apostar por él.

Acosta recordó que los cambios en las reglas de MLB, especialmente la “Regla Buster Posey” que limita los choques entre corredores y receptores, favorecieron el desarrollo de jugadores como Kirk, quien destacaba por su gran habilidad defensiva, reflejos y poder con el bate.

“No era el dinero lo importante, sino la oportunidad. Alejandro la aprovechó al máximo”, recordó Acosta, quien vio en el joven tijuanense a un jugador disciplinado y apasionado por el beisbol.

Comentarios