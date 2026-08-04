Real Apodaca participará en Liga Premier Serie A 2026-2027

Real Apodaca FC confirmó su continuidad como institución deportiva y anunció que disputará la temporada 2026-2027 en la Liga Premier Serie A, reafirmando así el compromiso con el proyecto que inició en 2023 y con el desarrollo del futbol en Apodaca y Nuevo León.

En la dirección técnica del equipo continuará Ricardo Rayas.

Durante los últimos meses, la directiva del Club realizó diversas gestiones con el objetivo de incorporarse a la recientemente creada Primera Premier, categoría que representaba un paso importante dentro del crecimiento institucional, luego de las destacadas participaciones del equipo en las más recientes temporadas de la Serie A de la Liga Premier.

No obstante, el Club informó que dicho objetivo no pudo concretarse debido a que actualmente no cuenta con un estadio aprobado que cumpla con los requisitos establecidos para competir en esa categoría.

Ante este escenario, Real Apodaca FC señaló que concentrará sus esfuerzos durante la presente temporada en obtener el respaldo y las condiciones necesarias para cumplir con esa exigencia, con la finalidad de dar el siguiente paso hacia la Primera Premier, división que brinda la posibilidad de competir por el ascenso a la Liga de Expansión MX.

La institución también reconoció que en los últimos meses existió incertidumbre respecto a la continuidad del proyecto. Incluso, admitió que la posibilidad de concluir operaciones fue una realidad debido a la falta del apoyo necesario para garantizar su sostenibilidad. En ese sentido, ofreció una disculpa a su afición por la incertidumbre generada.

Sin embargo, destacó que la convicción y el compromiso de quienes integran la organización permitieron mantener vivo el proyecto deportivo, renovando además la confianza en que más personas, empresas e instituciones se sumen a esta iniciativa que representa a la ciudad de Apodaca y al estado de Nuevo León.

Finalmente, Real Apodaca FC hizo un llamado a su afición para continuar respaldando al equipo desde las tribunas, al considerar que su apoyo ha sido fundamental para el crecimiento de la institución, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir trabajando para fortalecer el proyecto y escribir nuevos capítulos en su historia.