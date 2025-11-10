México cae ante Suiza y complica su pase en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 sufrió un duro revés en su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, al caer 3-1 frente a Suiza, resultado que deja en vilo su clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño no logró imponer su ritmo ante una selección helvética sólida y efectiva.

Con esta derrota, México finalizó tercero del Grupo F con tres puntos, producto de una sola victoria ante Costa de Marfil (1-0), y deberá esperar otros resultados para conocer su destino en el torneo.

Desde los primeros minutos, el equipo suizo impuso condiciones, Mladen Mijajlovic abrió el marcador en la primera mitad, y poco después, un autogol de Félix Contreras amplió la ventaja para los europeos.

México reaccionó en la segunda parte con un tanto de Aldo de Nigris al minuto 57, que devolvió la esperanza al Tri juvenil, sin la ilusión duró poco: en la siguiente jugada, Mijajlovic marcó su segundo gol y selló el 3-1 definitivo.

El cuadro tricolor mostró entrega, pero pagó caro los errores defensivos y la falta de contundencia al frente.

México depende de otros resultados

El panorama no es alentador para México, de acuerdo con el formato del torneo, solo avanzan directamente los primeros y segundos lugares de cada grupo, mientras que los ocho mejores terceros también lograrán el pase.

Con tres puntos y una diferencia de goles de -6, el equipo nacional necesita que Burkina Faso y Uganda no ganen sus respectivos partidos frente a Tayikistán y Francia.

“No estamos eliminados todavía, pero tenemos que esperar. El grupo está dolido, pero orgulloso del esfuerzo”, señaló Carlos Cariño al finalizar el encuentro.

Con este resultado, Suiza clasificó como líder del Grupo F con siete puntos, misma cantidad que Corea del Sur, que avanza como segundo lugar.

