Cerrar X
mexico_sub_17_suiza_ac0cc89a08
Deportes

México cae ante Suiza y complica su pase en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 cayó 3-1 ante Suiza y quedó al borde de la eliminación del Mundial de Qatar 2025. Tendrán que esperar resultados

  • 10
  • Noviembre
    2025

La Selección Mexicana Sub-17 sufrió un duro revés en su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, al caer 3-1 frente a Suiza, resultado que deja en vilo su clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño no logró imponer su ritmo ante una selección helvética sólida y efectiva.

Con esta derrota, México finalizó tercero del Grupo F con tres puntos, producto de una sola victoria ante Costa de Marfil (1-0), y deberá esperar otros resultados para conocer su destino en el torneo.

Desde los primeros minutos, el equipo suizo impuso condiciones, Mladen Mijajlovic abrió el marcador en la primera mitad, y poco después, un autogol de Félix Contreras amplió la ventaja para los europeos.

México reaccionó en la segunda parte con un tanto de Aldo de Nigris al minuto 57, que devolvió la esperanza al Tri juvenil, sin la ilusión duró poco: en la siguiente jugada, Mijajlovic marcó su segundo gol y selló el 3-1 definitivo.

El cuadro tricolor mostró entrega, pero pagó caro los errores defensivos y la falta de contundencia al frente.

México depende de otros resultados

El panorama no es alentador para México, de acuerdo con el formato del torneo, solo avanzan directamente los primeros y segundos lugares de cada grupo, mientras que los ocho mejores terceros también lograrán el pase.

Con tres puntos y una diferencia de goles de -6, el equipo nacional necesita que Burkina Faso y Uganda no ganen sus respectivos partidos frente a Tayikistán y Francia.

“No estamos eliminados todavía, pero tenemos que esperar. El grupo está dolido, pero orgulloso del esfuerzo”, señaló Carlos Cariño al finalizar el encuentro.

Con este resultado, Suiza clasificó como líder del Grupo F con siete puntos, misma cantidad que Corea del Sur, que avanza como segundo lugar.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca
deportes_mexico_belgica_8a0c9e10c7
México busca amistoso contra Bélgica rumbo al Mundial
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×