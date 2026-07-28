Nuevo León le da a México título mundial de beisbol infantil

La Liga Mandarina, que es nuevoleonesa, se corona en el Campeonato Mundial Pony en la categoría U11, en Chesterfield, Virginia, en Estados Unidos

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El beisbol infantil de Nuevo León volvió a colocar el nombre de México en lo más alto del escenario internacional. La Liga Mandarina, representante de nuestro país, se proclamó campeona del Campeonato Mundial Pony en la categoría U11 tras una destacada actuación en Chesterfield, Virginia.

En la gran final, la novena regiomontana derrotó 2-0 a la Liga Placentia, representante de California, para conquistar el campeonato mundial con una sólida exhibición tanto en el pitcheo como en la defensa.

La figura del encuentro fue el lanzador Iker Robledo, quien confirmó su condición de campeón pitcher del torneo al lanzar la ruta completa de seis entradas. Durante su labor permitió únicamente cuatro imparables y mantuvo sin anotación a la ofensiva estadounidense para encaminar a México al título.

El dominio desde la lomita fue una constante para la Liga Mandarina a lo largo del certamen, ya que su cuerpo de lanzadores recibió apenas dos carreras en los cuatro partidos disputados en territorio estadounidense.

El equipo mexicano fue dirigido por el manager Fernando Contreras, con el apoyo del coach Manuel Dautt, quienes guiaron a un grupo de 14 peloteros que respondió en cada compromiso.

Entre los integrantes del plantel destacó también Ángel Gallegos, quien aportó seguridad defensiva detrás del plato y en la primera base, además de contribuir ofensivamente durante el torneo.

La Liga Mandarina obtuvo su boleto al Mundial luego de conquistar de manera invicta el Campeonato Nacional celebrado en Guasave, Sinaloa, resultado que le permitió representar a México en la competencia internacional.

Tras consumar la conquista del campeonato mundial, la delegación regiomontana tiene previsto arribar este martes a las 15:00 horas al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, donde familiares, amigos y aficionados preparan un recibimiento para celebrar el histórico logro.