México ya tiene fecha para debut de Rafael Márquez como DT

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia, Perú y Chile durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre en Estados Unidos

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La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzará oficialmente en septiembre.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó los primeros compromisos del nuevo proceso, que incluirá tres partidos de preparación frente a Colombia, Perú y Chile, rivales que pondrán a prueba al Tricolor en el inicio del camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Los encuentros se disputarán en Estados Unidos durante una Fecha FIFA extendida, luego de que la FIFA decidiera unificar las ventanas internacionales de septiembre y octubre para reducir el impacto en los calendarios de las ligas alrededor del mundo.

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



Los detalles ➡️ https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026

Colombia será el primer rival

El debut de Rafael Márquez como seleccionador nacional será el próximo 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore, Maryland.

El encuentro marcará el primer partido oficial del exdefensor mexicano al frente del combinado nacional, después de asumir el cargo tras la conclusión del Mundial de 2026.

Cabe señalar que la selección cafetera aparece como un primer examen de alto nivel para el nuevo proyecto tricolor.

Perú y Chile completan la gira

Tres días después, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey, en un duelo que se jugará en el estadio de los New York Red Bulls, inmueble con capacidad para más de 25,000 espectadores.

La gira concluirá el 6 de octubre en Los Ángeles, California, donde el Tricolor se medirá a Chile en el histórico Memorial Coliseum.

A diferencia de otras convocatorias recientes, el nuevo entrenador podrá disponer de futbolistas que militan en Europa, además de aquellos jugadores que puedan concretar un traspaso al futbol del viejo continente durante el mercado de verano.

Fuentes cercanas al proceso señalan que Márquez buscará mantener una base importante del grupo que participó en el Mundial, aunque también aprovechará estos partidos para evaluar nuevas opciones y dar seguimiento a jóvenes con proyección internacional.

Un nuevo ciclo rumbo a 2030

La presentación oficial de Rafael Márquez junto a su cuerpo técnico se realizará en las próximas semanas en el Centro de Alto Rendimiento, una vez que concluya su periodo vacacional.

La Federación considera que estos encuentros representan el primer paso de un proyecto a largo plazo cuyo objetivo principal será construir una selección competitiva para el Mundial de 2030.

Después de la gira por Estados Unidos, la Selección Mexicana volverá a territorio nacional para disputar un compromiso oficial en noviembre.

El Tricolor participará en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, aunque por ahora el rival permanece sin definirse.